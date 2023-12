The Day Before verliert nahezu alle Spieler

The Day Before hätte die Survival-Hoffnung des Jahresendes werden sollen. Auch auf Steam zeigten sich unzählige Nutzer noch Tage vor dem Release sehr interessiert. Denn als Mischung zwischen DayZ und The Last of Us hätte sich der Third-Person-Shooter vom ersten Trailer an viel vorgenommen. Doch bereits der erste Trailer zeigte Ambitionen, die viele Kritiker misstrauisch machte. Dennoch zeigten sich viele Spieler hoffnungsvoll. Doch wie sich nun herausstsellte, reiht sich sich das Zombie-Spiel in eine immer länger werdende Liste der große Spieleenttäuschungen des Jahres 2023 ein.

The Day Before noch schlechter als Gollum

Bereits innerhalb der ersten Stunde des Early-Access-Freischaltung wurde klar, dass The Day Before nicht nur wenig bot, sondern auch eine wahre Bug-Fest war. Von leeren Servern und einer kargen Spielwelt, hin zu spielbrechenden Bugs, einer schlechter Optimierung und kaum lohnenswertem Gameplay. Die großen Mängel des Games spiegelten sich bereits wenige Stunden nach Release auch in den Nutzer-Wertungen wider, wo das Spiel katastrophale Kritiken einheimste. Zuvor noch als große Survival-Hoffnung angepriesen, schwanden die Spieler mit jedem Tag. Während am ersten Tag noch 38,194 gleichzeitige Spielern zu verzeichnen waren, schrumpte die Anzahl bereits an Tag 4 auf nur 4,125. Damit nahm die Spielerbasis also um knapp 89% ab (via IGN).

Auch die Wertungen auf Steam malen ein bezeichnendes Bild. So sind die 18,207 Wertungen von The Day Before derzeit “größtenteils negativ”. Mit diesem fragwürdigen Rekord übertrifft das Spiel sogar einen anderen Titel, der dieses Jahr wie kein zweiter enttäuschte. Denn obwohl Gollum für viele Spieler wohl die größte Enttäuschung des Jahres ausmacht, sind dessen Reviews auf Steam derzeit zwar “größtenteils negativ”, aber dennoch mit einigen “ausgeglichenen”.

Mit diesem Negativrekord schafft es The Day Before sogar in die Top 10 der am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam, wo es sich derzeit auf Platz 9, noch vor Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, befindet (Platz 1 belegt übrigens das Fantasy-Spiel War of the Three Kingdoms, dicht gefolgt von Overwatch 2). Die Entwickler des Spiels haben sich indes noch nicht zu dem katastrophalen Launch geäußert.