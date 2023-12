The Day Before: Großes Interesse der Steam-Community

Obwohl der Release-Termin von The Day Before ursprünglich für den 11. November geplant und verpasst wurde, hat das postapokalyptische MMO einen neuen Termin im Dezember im Visier. Die Vorfreude der Fans auf dieses einzigartige Abenteuer ist kaum zu übersehen. Auf Steam schaffte das Erstlingswerk von Fntastic den ersten Platz unter den “Most Wanted Games”.

Das Spiel verspricht eine unvergleichliche Reise in eine von einer Pandemie heimgesuchte Welt an der US-Ostküste. Es betont die unerbittliche Notwendigkeit, inmitten des Chaos um jeden Preis zu überleben. Die Entwickler haben sich für einen Early Access-Start entschieden, um gemeinsam mit der Gaming-Community an der Weiterentwicklung des Spiels zu arbeiten – eine Entscheidung, die von den Fans bereits unterstützt wird.

Hunderttausende Fans warten auf “The Day Before”

Auf der Liste der am meisten erwarteten Steam-Spiele liegt The Day Before derzeit ganz oben. Mit einer Fangemeinde von fast 250.000 Enthusiasten übertrifft es seine Konkurrenten bei weitem und sichert sich einen festen Platz in den Herzen und Hoffnungen der Spieler.

Trotz seines Erfolgs in der meistgesuchten Liste gab es Herausforderungen. Rechtliche Streitigkeiten und Verzögerungen haben die Entwicklungsphase des Spiels geprägt. Der ursprünglich für den 11. November geplante Release wurde auf den 7. Dezember 2023 verschoben, was bei den Fans gemischte Gefühle auslöst: Vorfreude, aber auch Sorgen über die tatsächliche Veröffentlichung des Spiels. Immerhin gab es schon Gerüchte, dass der Titel gar nicht existiere. Einem unbekannten Entwickler wie Fntastic traut man ein Spiel nicht zu, dass eine Mischung aus The Division und The Last of Us zu sein scheint.

Was erwartet dich? Laut den Entwicklern wird The Day Before ein Mehrspielererlebnis bieten, das die Spieler in die postapokalyptische Landschaft von “New Fortune City” eintauchen lässt. Es wird realistische Waffenkämpfe, Quests, den Bau von Unterkünften, Fahrzeugkäufe und die Bewältigung von Herausforderungen durch gefährliche Infektionen bieten.

Die Spieler werden hohe Wolkenkratzer, Geschäftszentren, riesige Einkaufszentren, große Stadien und mehr erkunden können. Das Spiel ermutigt die Spieler, sich der Woodberry-Überlebenskolonie anzuschließen und beim Bau privater Häuser in sicheren Zonen mitzuwirken.

“Most Wanted Games” auf Steam

Auf welche Titel sich die Steam-Gaming-Community noch freut? Die Liste ist ziemlich durchmischt:

The Day Before Nightingale Enshrouded Warhammer 40,000: Rogue Trader TEKKEN 8 House Flipper 2 Pioneers of Pagonia HELLDIVERS™ 2 The Thaumaturge SteamWorld Build

Während der Countdown zum 7. Dezember 2023, dem neuen Veröffentlichungsdatum, läuft, sind die Fans gespannt darauf, die postapokalyptische Welt dieses Survival-MMOs zu erkunden. Die Vorfreude auf die Entdeckung und das Überleben in dieser einzigartigen und herausfordernden Spielwelt ist deutlich spürbar.