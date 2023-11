The Day Before Fakten

Eigentlich hat man sich schon gefragt: Was ist los mit “The Day Before”. Seit Juni keinen Trailer. Keine Screenshots. Gar kein Marketing? Das Spiel sollte doch im November starten! Doch es gibt wieder eine Release-Verschiebung, allerdings nur um ein paar Wochen. Der neue Release-Termin ist der 7. Dezember 2023 für PC-Spieler.

Entwickler Fntastic veröffentlichte einen neuen Trailer, der uns Einblick in das Gameplay des Spiels gewährt. Doch die größte Neuigkeit ist die kürzliche Ankündigung einer erneuten Verschiebung des Spiels.

“The Day Before” hat eine turbulente Entwicklungsphase hinter sich. Es gab mehrere Verzögerungen und sogar Gerüchte über eine mögliche Änderung des Namens nach der Entdeckung einer Markenanmeldung für “Dayworld”. Zu einem Zeitpunkt wurde sogar die Steam-Seite des Spiels vorübergehend entfernt.

In der neuesten Ankündigung bestätigte Fntastic, dass die Steam-Seite von “The Day Before” wieder online ist und das Spiel am 7. Dezember veröffentlicht wird.

“The Day Before” startet am 7. Dezember im Early Access für PC-Spieler

Der erste wichtige Punkt ist, dass “The Day Before” am 7. Dezember im Frühzugang erscheinen wird. Fntastic erklärt: “Dies ist unser erstes großes Spiel, und es könnten unvorhergesehene Konsequenzen auftreten. Die Veröffentlichung der Vollversion erfolgt, wenn wir sicher sind, dass dies das Beste für das Spiel ist. Wir glauben, dass das Feedback der Spieler maßgeblich dazu beitragen wird, dieses Ziel zu erreichen.”

Was bislang noch nicht klar ist, ist der Release-Termin für die Konsolenversion. “The Day Before” wird zuerst im PC-Early Access veröffentlicht. Es gibt keine festgelegten Veröffentlichungstermine für die Versionen auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Laut der Steam-Seite plant das Team, “The Day Before” für einen unbestimmten Zeitraum im Frühzugang zu halten.

“Wir veröffentlichen die Vollversion, wenn wir davon überzeugt sind, dass sie die bestmögliche Version des Spiels darstellt. Wir sind der Meinung, dass das Feedback und die Beteiligung der Community für das Erreichen dieses Ziels von entscheidender Bedeutung sind. Neben der Vollversion werden wir auch Versionen für die Next-Gen-Konsolen veröffentlichen.”

Was wird das Spiel kosten? Derzeit ist der Titel auf Steam nur für die Wunschliste verfügbar. Es gibt noch keine Preisangaben.

Was ist “The Day Before”?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei “The Day Before” um ein Survival-MMO, das in einer postapokalyptischen Welt spielt. Der neueste Trailer zeigt einige der beeindruckenden Umgebungen, die du auf deiner Reise erleben wirst, sowie die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten für Charaktererstellung und Waffenmodifikation. Darüber hinaus erhältst du Einblicke in die Ego-Perspektiven-Kämpfe und verschiedene Fahrzeuge, die im Spiel zur Verfügung stehen.

“The Day Before” ist zweifelsohne ein ambitioniertes Projekt, weshalb es in den Steam Most-Wanted-Charts schnell aufstieg. Allerdings wurde das Spiel beschuldigt, verschiedene Elemente aus anderen Spielen zu kopieren, ob dies zutrifft, bleibt abzuwarten. Spieler können sich jedoch freuen, endlich herauszufinden, ob der Hype um “The Day Before” gerechtfertigt ist, wenn das Spiel nächsten Monat veröffentlicht wird.

The Day Before erscheint am 7. Dezember im PC-Frühzugang. Fntastic plant, es mindestens sechs Monate im Frühzugang zu halten, bevor es auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Ein Release für die Next-Gen-Konsolen gibt es also frühstens im Sommer 2024.