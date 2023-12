The Day Before: Rückerstattungen, unabhängig von der Spielzeit

The Day Before war kurz auf Steam verfügbar und auch gleich wieder weg. Die Veröffentlichung des angekündigten “Open-World-MMO-Survival-Spiels” (das keines war) ging so sehr in die Hose, dass der Entwickler sein Studio schließen wird. Und das hat eine Menge Kontroversen ausgelöst. Aber hier kommt eine überraschende Wendung: Publisher, Mytona, hat sich entschuldigt und verspricht jetzt, dir dein Geld zurückzugeben – unabhängig davon, wie viel Zeit du in das Spiel gesteckt hast.

Du hast das Spiel gekauft und möchtest das Geld zurück? Mytona hat sich entschuldigt und versichert, dass sie allen, die das Spiel auf Steam gekauft haben, ihr Geld zurückerstatten werden. Die Entscheidung kam nachdem The Day Before von Steam entfernt wurde und das Entwicklerstudio Fntastic seine Pforten schließen musste. Kunden fühlten sich über Jahre hinweg durch “falsche Werbung” getäuscht. Nun versucht man sich um Schadensbegrenzung!

The Day Before: So kommst du an deine Rückerstattung auf Steam

Was bisher passierte: Schon seit der Ankündigung Anfang 2021 gab es Zweifel, ob dieses angebliche Open-World-MMO-Survival-Spiel überhaupt erscheinen würde. Fntastic hatte vor der Enthüllung von The Day Before nur wenige Spiele veröffentlicht, die alle deutlich kleiner waren und keine besonders gute Kritik erhielten. Nach einigen kleinen Verzögerungen und Anschuldigungen von unbezahlter Arbeit verschwand der Titel von Steam. Fntastic schob das auf einen Markenstreit. Einen Gameplay-Trailer später waren die Spieler enttäuscht, da das Video eine Vision zeigte, die weit entfernt von dem war, was versprochen wurde. Das Spiel wurde schließlich am 7. Dezember im Early Access veröffentlicht. Doch schon bald wurde klar, dass es nicht das versprochene Open-World-MMO-Survival war, sondern eher ein Spiel im Stil eines “Extraction Shooters”. Nur vier Tage später kündigte Fntastic die Schließung des Studios an.

Mytona meldete sich via X, vormals Twitter, zu Wort und übernahm indirekt die Verantwortung für das Desaster. Sie gaben zu, dass das Spiel nicht den Erwartungen der Mehrheit der Spieler entsprach. Der Publisher sagte zu, mit Steam zusammenzuarbeiten, um Rückerstattungen zu ermöglichen. Wahrscheinlich wird das Steam-Rückerstattungsverfahren gelockert, das derzeit Rückerstattungen nur innerhalb von zwei Wochen nach dem Kauf und unter zwei Stunden Spielzeit ermöglicht. Mytona hat bisher nicht erklärt, warum The Day Before als Open-World-MMO beworben wurde, obwohl es weit von dieser Beschreibung entfernt war.

Fntastic gibt an, mit The Day Before bisher nichts verdient zu haben

Das offizielle Fntastic-Twitter-Konto bestätigte die Aussage des Publishers und erklärte, dass sie mit Steam kooperieren, um Rückerstattungen “unabhängig von der Spielzeit” zu ermöglichen. Gleichzeitig betonten sie, dass Fntastic keinerlei Einnahmen aus den Verkäufen von “The Day Before” erhielt und auch in Zukunft nichts erhalten wird. Trotzdem wird ihre Antwort auf Kommentare, die das Studio als Schande bezeichnen, wenig Mitgefühl hervorrufen: “Das war unsere erste große Erfahrung. Scheiße passiert.”

#thedaybefore #fntastic #mytona

Answer to those who ask for a refund. Mytona and we're currently working with Steam to allow refunds for any player who chooses to request one, regardless of game time. Fntastic received $0 and will receive nothing from The Day Before sales. — Fntastic (@FntasticHQ) December 12, 2023

Wie funktioniert eine Rückerstattung auf Steam?

Um eine Rückerstattung von The Day Before auf Steam zu beantragen, kannst du folgende Schritte befolgen:

Gehe auf die Steam-Website und logge dich in deinen Account ein. Klicke oben rechts auf deinen Benutzernamen und wähle im Dropdown-Menü Accountdetails aus. Gehe zur Kaufhistorie, indem du auf Store & Kaufbelege und dann auf Kaufhistorie klickst. Suche den Kauf des Spiels The Day Before, für das du eine Rückerstattung beantragen möchtest. Klicke auf das Spiel und dann auf Rückerstattung anfordern. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, wähle den Grund für die Rückerstattung aus und fülle gegebenenfalls ein kurzes Begründungsfeld aus. Steam wird deine Anfrage überprüfen. Normalerweise wird eine Rückerstattung bewilligt, wenn du das Spiel innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf gekauft hast und weniger als zwei Stunden Spielzeit darauf verbracht hast. In diesem speziellen Fall sind jedoch Sonderregelungen getroffen worden, um unabhängig von der Spielzeit eine Rückerstattung zu ermöglichen.

Bitte beachte, dass Steam individuelle Rückerstattungsrichtlinien hat, also kann es je nach Situation und Spiel zu unterschiedlichen Bedingungen kommen.

The Day Before ist nun aus dem Steam-Store verschwunden. Ein Kauf ist aktuell nicht mehr möglich! Aktuell gibt es über 3.600 positive Bewertungen der Spieler. Dem gegenüber stehen 18.449 negative Bewertungen. Zum Höhepunkt, also zum Release am 7. Dezember, spielten es über 38.000 Personen auf Steam. Heute, also 5 Tage später, sind es nur noch 900. Insgesamt folgten dem Spiel seit der Ankündigung im Jahr 2021 mehr als 270.000 auf Steam bzw. hatten es auf der “Wunschliste”.