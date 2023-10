The Day Before Fakten

Entwickler: Fntastic Publisher: MYTONA Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu The Day Before

Normalerweise starten die Sylvester-Raketen im Marketing, wenn ein neues Spiel veröffentlicht wird. Doch bei The Day Before herrscht seltsame Stille. Fast so, als hätte man eigentlich gar kein Spiel für den 10. November 2023. Ja, richtig gelesen: Der Titel soll in zwei Wochen erscheinen. Aber warum hört man nichts?

Aktuell steht der Release kurz bevor, aber die Entwickler sind seit Monaten auffallend still. Die Spielebranche ist von Natur aus von Hype geprägt. Spiele werden angekündigt, Hype wird erzeugt, und oft verpufft die Begeisterung genauso schnell, wie sie kam. Die Entwicklung von Videospielen ist ein aufwendiger Prozess, und der Erfolg ist keineswegs garantiert. Daher kann es vorkommen, dass ein vielversprechendes Projekt, das anfänglich viel Hype erzeugt, am Ende nie das Licht der Welt erblickt. Oder ganz schnell wieder in der Versenkung verschwindet.

The Day Before: Release steht unmittelbar bevor, aber es herrscht Stille!

Am 10. November 2023 erscheint das Multiplayer-Open-World-Survival-Horror-Videospiel von Fntastic für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Windows PC. So der Plan. Doch das Besorgniserregende ist, dass die Entwickler seit Monaten kaum Informationen preisgeben und das Marketing nahezu eingestellt zu haben scheinen.

Worum geht es eigentlich im Spiel? “The Day Before” ist eine Mischung aus The Last of Us und The Division, wenn man es schnell erklären möchte. einer von Zombies bevölkerten offenen Welt kämpfen die Spieler ums Überleben. Man kann Waffen und Munition sammeln, aber es ist wichtig, klug zu kämpfen und Ressourcen zu schonen. Das Besondere: Spieler können zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen, oder sich gegenseitig bekämpfen, um wertvolle Beute zu ergattern. Die offene Welt bietet verschiedene Biome wie schlammige Sümpfe, hohe Geschäftsviertel, verlassene Tankstellen und vieles mehr. Als Spieler kann man sich auch ein Fahrzeug schnappen, um die Gegend zu erkunden. Klingt gut. Zu gut.

Hypezug los! Und dann kam der schwarze Tunnel…

Irgendwie wird man bei The Day Before das Gefühl nicht los, dass man zuerst alle “deppat” gemacht hat und jetzt nicht einmal sagen möchte, dass man den Release-Termin (in 2 Wochen) gar nicht einhalten kann. Oder doch? Startet man das Spiel in eine Art Beta-Phase. Oder hat man schlussendlich den Namen des Spiels ändern müssen?

Der letzte Eintrag auf der offiziellen Facebook-Seite des Spiels war übrigens am 2. August. “Get ready for the best survival experience of the year”, so die Nachricht. Gefolgt von einem Datum: “10. November”. Zuvor gab es im Juni und April einen Eintrag. Auf Instagram war man ähnlich “aktiv”. Also auch dort findet man nicht mehr Werbung für das Spiel. Auf Twitter das selbe Spiel. Also kein Spiel. Auch auf “X” ist man so aktiv wie wo anders. Gar nicht.

Auf YouTube gab es zumindest noch vor einigen Monaten immer wieder Videos zu bestaunen. Das neueste Video zu The Day Before stammt von vor 4 Monaten. FNTASTIC legt großen Wert auf Details und die Spielmechaniken, insbesondere das Waffengefühl und die Animationen, aber einen Launch-Trailer gibt es bisher nicht.

Schon wieder eine Release-Verschiebung?

Am “Papier” sieht The Day Before super aus. Gefällt. Könnte Spaß machen. Doch bisher hat der Entwickler niemanden davon überzeugen können, dass das Projekt glaubwürdig ist – und das, obwohl der Release in wenigen Wochen bevorsteht. Ursprünglich sollte “The Day Before” am 1. März 2023 erscheinen. Doch im Januar dieses Jahres geriet das Spiel in eine rechtliche Auseinandersetzung, da jemand anders den Namen des Spiels vor FNTASTIC schützte. Dies führte zu einer Verzögerung des Spiels auf den 10. November dieses Jahres. Die einzige Information, die in dieser Zeit veröffentlicht wurde, war ein kurzer Teaser im Juni dieses Jahres – und das ist wirklich nicht viel.

Es kursieren Gerüchte, dass die Entwickler das Spiel in “Dayworld” umbenennen, und auch wenn das zutreffen könnte, hat die Lösung des Markenrechtsstreits bereits sehr lange gedauert. Sicher, solche rechtlichen Streitigkeiten können komplex sein und sogar Auswirkungen auf das Marketing haben, aber die Fans so lange im Dunkeln zu lassen, ergibt einfach keinen Sinn. Selbst auf der offiziellen Webseite “daybeforegame.com” wird noch immer der 10. November 2023 als Release-Termin angegeben!

Egal wie die Geschichte endet, dieses Spiel HAT Schwierigkeiten

Betrachtet man alle gesammelten Informationen bis zu diesem Zeitpunkt, gibt es nur zwei mögliche Optionen:

Entweder sind die rechtlichen Probleme zu kompliziert und haben das Marketing rund um das Spiel vollständig gestoppt.

Oder die Entwicklung läuft nicht reibungslos, um den Release-Termin einzuhalten.

Wie immer die Geschichte weiter geht: Fntastic hat ein Problem!

Warum das Spiel auch ein “Fake” sein könnte?

Natürlich möchte man an dieser Stelle niemanden etwas unterstellen, doch The Day Before ist zu gut, um tatsächlich zu existieren. Immerhin handelt es sich um ein Debüt eines (uns) unbekannten Entwicklers. Und dann gleich solch ein Projekt?

Bisher durfte das Spiel auch noch niemand “auswärts” spielen. Immerhin handelt es sich um ein Online-MMO, also muss es doch schon Beta-Tests gegebenen haben? Und wir wissen: Da gibt es immer Leaks im Internet. Doch nicht einmal Leaks gibt es.

Sollte The Day Before tatsächlich am 10. November 2023 erscheinen, so aussehen wie in den Trailern und tatsächlich den Umfang bieten, den man sich “erwartet”, dann zieh ich nicht nur meinen imaginären Hut, sondern geht auf Zombiejagd. Übrigens auch wenn es “Dayworld” heißen wird.