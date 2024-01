The Day Before besiegelt sein Schicksal – Die Server sind offline!

Die Server von The Day Before sind offiziell offline, was das Ende für Fntastics Zombie-Survival-Titel bedeutet. Nach einem äußerst kontroversen Start wurde letzten Monat angekündigt, dass die Server von “The Day Before” am 22. Januar 2024 endgültig heruntergefahren werden.

Was war passiert? Der Release von “The Day Before” war eine der umstrittensten Gaming-Geschichten des letzten Jahres – wenn nicht sogar in dieser Dekade (nach Cyberpunk 2077). Nach mehreren Veröffentlichungsverschiebungen und einem Urheberrechtsstreit über den Namen des Spiels wurde es schließlich mit überwiegend negativen Bewertungen auf Steam veröffentlicht.

Viele Spieler forderten Rückerstattungen und warfen dem Spiel sogar einen Betrug vor. Die Kritiken und das allgemeine Feedback zu “The Day Before” waren so schlecht, dass der Entwickler Fntastic beschloss, das Spiel nur vier Tage nach dem Steam-Debüt zu schließen. Anschuldigungen wegen irreführender Werbung und Kritik am Preis des Spiels führten letztendlich dazu, dass die Spielerzahlen rapide sanken. Das Ende war besiegelt.

The Day Before ist offline!

Der Tag danach: Die Server des Extraction-Shooters, der zuvor als Open World-Mischung aus “The Last of Us” und “The Division” (mehr oder weniger) angepriesen wurde, wurden offline genommen! “The Day Before” starb offiziell am 22. Januar 2024. Seit der Enthüllung im Jahr 2021 hat “der Titel viel Spekulation und Hype von vielen Spielern an sich gezogen. Nun, auch dieser Weg hat sein Ende gefunden.

Noch bevor das Spiel überhaupt startete, gab es viele Anschuldigungen, dass “The Day Before” andere Spiele kopierte. Es gab sogar Anschuldigungen, dass der Entwickler “Freiwillige” beschäftigte, anstatt bezahlte Mitarbeiter einzusetzen. Ein “Fan-Projekt”, dass zu viel versprach um den Hype gerecht zu werden? Als das Spiel schließlich startete blieb von der aufgebauten Fassade nicht viel übrig.

Nachruf

“The Day Before” wird irgendwie in die Geschichte eingehen. Da bin ich mir sicher. So wie unsere Väter von “E.T. the Extra-Terrestrial”, das im Jahr 1982 für das Atari 2600 veröffentlicht wurde und so grottenschlecht war, dass unverkaufte Kopien ein Jahr später auf der Mülldeponie in Alamogordo, New Mexico, begraben wurden, erzählen können, werden auch wir unseren Kindern von “The Day Before” berichten. Ein Spiel, das so vielversprechend wie ein Traum schien, zerplatzte schließlich in wenigen Spielminuten wie eine Seifenblase auf einem Zombiehirn.

The Day Before ist ab sofort nirgends wo mehr zu spielen! Vielleicht wird es irgendwann zurückkehren, wenn Modder es geschafft haben, das Spiel “offline” freizuschalten.