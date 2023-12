The Day Before: Anwalt meldet sich zu Wort

Das vermeintliche “Open-World-MMO” The Day Before sorgt weiterhin für Aufsehen. Immer mehr wird über seine unrühmliche Geschichte enthüllt. Das Spiel von Fntastic sollte eine gigantische offene Welt bieten und das Survival-Genre revolutionieren. Doch es entpuppte sich als ein einfacher “Extraction-Loot-Shooter”, der aus zusammengewürfelten Assets der Unreal Engine 5 besteht. Die Bewertungen auf der Verkaufsplattform sind vernichtend, aber war das Spiel tatsächlich ein Schwindel?

Rechtsanwalt Kai Bodensiek von der Kanzlei Brehm &. v. Moers ist Experte für die rechtliche Beratung von Publishern und Entwicklern von Computerspielen. Er äußerte sich im GameStar-Talk zum Fall The Day Before und gab seine juristische Einschätzung dazu ab.

Handelt es sich bei The Day Before um Betrug?

Rechtsanwalt Kai Bodensiek meint, dass er den Begriff “Betrug” nicht leichtfertig verwenden würde, denn das wäre eine Straftat nach dem Gesetz. Ob Fntastic und die Brüder Eduard Gotovtsev und Aisen Gotovtsev, die dahinter stecken, sich juristisch etwas zuschulden kommen lassen haben, muss “noch untersucht” und klar “belegt” werden.

Es ist inzwischen klar, dass die Trailer, die vor mehr als zwei Jahren herauskamen, kein Gameplay oder echte Szenen aus dem Spiel zeigten, das am 8. Dezember 2023 auf Steam erschien. Weil viele Versprechungen und Angaben nicht wahr waren, wie zum Beispiel, dass The Day Before ein “Open-World-MMO” sein soll, könnte man von “irreführender Werbung” sprechen. Der Rechtsanwalt sagte im Interview mit GameStar, dass es zwar erlaubt sei, in der Werbung etwas zu übertreiben, aber wenn konkrete Versprechungen gemacht werden, müssten diese auch eingehalten werden.

Die zuvor gemachten Versprechungen hätten beim Release von The Day Before auf jeden Fall eingehalten werden müssen. Hier sieht der Anwalt die größten Verfehlungen seitens der Entwickler. Vor dieser Verpflichtung schützt auch der Status eines Early-Access nicht: Solange nicht eindeutig kommuniziert wird, welche Spielfunktionen und -Inhalte erst später hinzugefügt werden, müssen diese am Ende im Early-Access-Release zu größten Teilen vorhanden sein.