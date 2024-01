The Day Before: Entwickler machen Hasskampagnen für das Scheitern verantwortlich

Im Vorfeld seiner unglücklichen Veröffentlichung stieß The Day Before auf weit verbreitete Skepsis. Bei seiner Veröffentlichung wurden alle Zweifel bestätigt. Kritiker und Publikum zerrissen den Shooter sofort nach der Veröffentlichung – von fehlendem Inhalt über technisches Chaos bis hin zur schlechten Verarbeitung. Es war nicht einmal das Spiel, als das es vermarktet wurde. Der Entwickler Fntastic gab innerhalb von vier Tagen nach der Veröffentlichung bekannt, dass das Spiel eingestellt und der Titel aus dem Verkauf genommen wurde. Anfang dieser Woche wurden auch die Server abgeschaltet. Dadurch ist das Spiel vollständig unspielbar geworden und die Käufer haben eine Rückerstattung erhalten.

Interessanterweise hat Fntastic trotz des schockierenden Misserfolgs und der offiziellen Schließung auf Twitter eine weitere bizarre Erklärung abgegeben. Dabei verteidigt es sich selbst und das Spiel, geht jedoch auch in die Offensive.

⚡Recently, a lot of misinformation has emerged on the Internet from supposedly anonymous sources. Fntastic provides an official response to these statements.#fntastic #thedaybefore pic.twitter.com/zRKWQ1nfmr

