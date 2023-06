The Day Before: Neuer Trailer sieht eigentlich wie GTA aus

Entwickler Fntastic veröffentlichte einen brandneuen Trailer zu "The Day Before", dass am 10. November 2023 erscheinen soll.

The Day Before - (C) Fntastic - Quelle: YouTube-Video

The Day Before Fakten

Entwickler: Fntastic Publisher: MYTONA Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu The Day Before

Am geplanten Release-Termin von The Day Before zweifeln ohnehin schon viele Spieler, nun wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der das Gameplay in Frage stellt. Im neuesten Video sehen wir einen Sportwagen und einen Hirsch vorbeizischen. Das Survival-Spiel wirkt eher wie ein neues (verwildertes) Grand Theft Auto (GTA), als ein Spiel seines Genres.

Nur ein Promo-Trailer: Die Atmosphäre die uns Entwickler Fntastic im neuesten Video zeigt unterscheidet sich gänzlich vom Gameplay-Video, dass wir im Februar gesehen haben. Die Atmosphäre, die dieser Trailer vermittelt, erinnert eher an GTA als an Survival. Allerdings ist er auch relativ kurz. Daher sollte man mit Meinungen noch etwas zurückhaltend sein.

The Day Before: Zwischen Release-Verschiebungen und Markenrechtsstreitigkeiten

Das erste offizielle Gameplay-Video musste aufgrund eines Markenrechtstreits entfernt werden. Kurz nachdem Fntastic ein 10-minütiges Gameplay-Video auf YouTube hochgeladen hatte, wurden Urheberrechtsansprüche gestellt. Damals versprach der Entwickler für die Lösung des Problems zu “kämpfen”. Damals stammten die Urheberrechtsansprüche vom südkoreanischen Entwickler der Kalender-App “TheDayBefore”.

Fntastic hatte erst am 19. Januar 2023 ihre Marke angemeldet. Die Markenanmeldung für die App “TheDayBefore” stammt aus dem Jahr 2021. Kurz nach den Streitigkeiten wurde das Spiel abermals verschoben, vom 1. März auf den 10. November.

The Day Before wurde schon öfters verschoben und viele Spieler glauben eigentlich kaum daran, dass der PC-Release am 10. November eingehalten wird. PS5- und Xbox Series X/S-Versionen wurden bereits vom Entwickler bestätigt, sollen jedoch erst nach dem PC-Release veröffentlicht werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt darauf. Es wirkt wie eine Mischung aus The Last of Us, The Division und The Walking Dead. Nach dem neuen Promo-Trailer ist vielleicht auch eine Prise GTA-Feeling dabei.