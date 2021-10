The Day Before: “The Last of Us”-MMO für PS5 und Xbox Series bestätigt

The Day Before - (C) Fntastic, MyTona

Publisher MyTona und Entwickler Fntastic haben den Release-Termin von The Day Before für PC bestätigt. Demnach können sich Spieler auf dieser Plattform auf den 22. Juni 2022 freuen und das post-pandemische Amerika ab dann erleben, dass ein wenig aussieht als hätte man The Last of us in ein MMO gesteckt.

The Day Before soll auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen, allerdings haben Publisher und Entwickler noch keinen Release-Termin genannt.

Im Open-World-Survival-MMO zieht man als Spieler durch das post-pandemische Amerika und bekommt es mit Infizierten zu tun, die auf Fleisch aus sind. Auch bekriegt man sich mit den verbliebenden Überlebenden, denn Nahrung, Waffen und Fahrzeuge sind nur begrenzt verfügbar. Als Spieler soll man Antworten finden, wie es zu diesem Zustand gekommen ist. Auf IGN.com gibt es ein neues Video, dass uns zeigt, worauf wir uns einstellen können. Es sieht ein wenig aus wie eine Mischung aus The Last of Us und The Division, aber seht selbst:

Das erwartet uns in The Day Before

Das Spielprinzip scheint klar zu sein: Überlebe! Dabei bereisen wir amerikanische Städte und durchsuchen Fahrzeuge, Häuser und sogar Wolkenkratzer, um Ressourcen zum Überleben zu finden. Dabei betreten wir gemeinsam mit anderen Spielern Orte, wo es jede Menge Infizierte gibt.

Ein wenig The Walking Dead darf natürlich auch nicht fehlen, und so darf man bei der Wiederherstellung der Gesellschaft, wie sie vor der Pandemie war, mithelfen. In der Kolonie der Überlebenden verkauft man seine Beute und kann gefahrlos mit anderen Spielern sich zusammen sprechen, wo es als Nächstes hingeht.

The Day Before erscheint am 22. Juni 2022 für PC und später für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.