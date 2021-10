Sony: Registrieren und PlayStation 5 kaufen

PlayStation 5: Die aktuelle Konsolen-Generation wird wohl noch bis 2023 Lieferengpässe haben. Grund ist der weltweite Mangel an Halbleiterchips. - (C) Sony

Ihr habt noch keine PlayStation 5 und wollt euch zu den Feiertagen eine PS5 kaufen? Sony will das jetzt möglich machen und im selben Zug verhindern, dass wieder alle Konsolen der neuen Charge an Scalper gehen. Mit einem eigenen Anmelde System kann man sich nun registrieren um eine der neuen Konsolen zu bekommen. Es ist eine limitierte Stückzahl und es werden sogar direkte Einladungen an PSN Konten ausgesendet.

Schnell sein, registrieren und eine PS5 kaufen solange sie verfügbar sind

Die Stückzahl an Konsolen die verfügbar sind, ist natürlich wieder begrenzt. Es heißt also schnell sein und Registrieren für die Chance eine PS5 kaufen zu können und vielleicht sogar schon zu den Feiertagen einzuweihen. Sony ist sich des Problems mit Scalpern leider sehr bewusst. Um zu verhindern dass aus dieser Charge wieder so viele Konsolen in die Hände der Scalper fallen, ist die Registrierung auf PSN Konten beschränkt.

Gewisse Konten werden sogar per Mail eine eigene Einladung für diesen Anmelde-Prozess erhalten. Sony will sichergehen, dass die Konsolen an Fans und Gamer gehen, die wirklich investiert sind in die Produkte von Sony. PlayStation 5 Konsolen sind seit fast einem Jahr vergriffen und ausverkauft. Mit Ausnahme der Scalper Konsolen welche zu überhöhten Preisen noch immer im Internet kursieren.

Habt ihr schon eine PlayStation 5?

Die PlayStation 5 ist nun bald ein Jahr auf dem Markt und hat seither die Performance der Konsole in allen Facetten gezeigt. Die Games für die neueste PlayStation Generation zeigen sich von grafischer Schönheit, über unglaublich kurze Ladezeiten bis hin zu high Performance Action. Es gibt als jede Menge Gründe sich auf eine der Konsolen zu freuen. Konntet ihr bereits eine PS5 kaufen?

Falls nicht, ist das eure Chance zuzuschlagen und euch vielleicht eine der Konsolen zu sichern. Verpasst nicht diese neue Gelegenheit, da es noch ungewiss ist, wann wieder weitere Geräte zur Verfügung sein werden.