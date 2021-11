PS5 kaufen über PlayStation Direct startete in Deutschland – Mit Haken!

PlayStation 5 (PS5) - (C) Sony, Bildmontage: DailyGame

In Deutschland probieren viele Menschen seit längerer Zeit eine PS5 zu kaufen. Das Unterfangen ist nicht wirklich leicht, auch nicht vor Weihnachten. Sony Interactive Entertainment (SIE) startete einen PlayStation Direct-Online-Shop in Deutschland, aber ohne Bestände für die PS5.

Seit September 2019 können Spieler in Übersee, genauer am US-Markt, PlayStation Hardware direkt über einen Online-Shop bei SIE beziehen. Nun ist Deutschland das erste Land in Europa, dass diesen speziellen Shop auch bekommen hat.

In einem Tweet auf dem offiziellen Twitter-Account von PlayStation Deutschland hieß es, dass PlayStation Direct bald auch in anderen europäischen Ländern erscheinen würde. In Kürze folgen Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg.

Was gibt es im PlayStation Direct-Online-Shop außer der PS5 zu kaufen?

Eine gute Sache vorweg: Wenn man Mitglied bei PS Plus ist, dann kann man ohne zusätzliche Versandkosten bei PlayStation Direct einkaufen.

Derzeit gibt es folgende Produkte zur Auswahl:

DualSense Wireless-Controller für die PS5 in Weiß/Schwarz oder Midnight Black für 69,99 Euro

DualSense Wireless-Controller für die PS5 in Cosmic Red für 74,99 Euro

PULSE 3D Wireless-Headset für die PS5 abstimmt in Weiß/Schwarz oder Midnight Black für 99,99 Euro

PlayStation PLUS für 12 Monate um 59,99 Euro, 3 Monate für 24,99 Euro oder 1 Monat für 8,99 Euro

Death Stranding Director’s Cut PS5-Version für 49,99 Euro

Ghost of Tsushima Director’s Cut PS5-Version für 79,99 Euro

Und natürlich eine noch größere Auswahl an Spielen, die bereits für die PS5 erschienen sind.

Die einzig verfügbare Konsolen-Hardware ist derzeit die PlayStation 4-Konsole mit 500GB Festplatte für 299,99 Euro.

Wer eine PS5 bei PlayStation Direct kaufen möchte, der geht derzeit leer aus: “Nicht lieferbar”. Das gilt sowohl für die Disc-Version, als auch der Digital Edition.

Sollte die PlayStation 5 auch irgendwann einmal über den eigenen Shop von SIE zu kaufen geben, dann ist die Bestellung für jeden Spieler auf nur 1 Konsole beschränkt. Es gibt nämlich den dezenten Hinweis unterhalb der USK 6-Einstufung:

“Aufgrund der großen Nachfrage kann jeweils nur 1 Konsole bestellt werden.”

Schön wäre es gewesen, wenn das auch möglich gewesen wäre.

Alternative Wege um eine PS5 zu kaufen (Deutschland, Österreich)

Neben PlayStation Direct würden noch zig andere Online-Händler wie Amazon, Libro, MediaMarkt und Co eine PlayStation 5 anbieten, zumindest theoretisch.

Auf Kleinanzeigen-Seiten wie Willhaben.at gibt es verschiedene Angebote ab 640 Euro. Macht aber nicht den Fehler die Beträge bereits vorab zu leisten oder auf Versand zu setzen. Mittlerweile haben auch einige Betrüger die Masche mit der PlayStation 5 entdeckt…

Verkäufer auf Amazon treiben mit dem PlayStation 5-Preis ebenfalls ihr Unwesen, diese sollte man – trotz Drang die Konsole zu besitzen – nicht unterstützen! Ein Angebot für PS5 Disk Version für 850 Euro statt 999 Euro ist weit über den UVP von SIE von 499 Euro. Und eine PS5 Disk-Version samt Spider-Man: Miles Morales für 1120 Euro ist auch nicht gerade ein Schnäppchen! Finger weg, kann man dazu nur sagen.

Die Sony PlayStation 5 erschien am 19. November in Österreich, Deutschland und der Schweiz und wurde mittlerweile weltweit über 10 Millionen Mal verkauft.