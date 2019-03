Share on Facebook

Der Entwickler Daedalic Entertainment kündigte an, dass sie beginnen Der Herr der Ringe: Gollum zu entwickeln, ein narratives LOTR-Erlebnis das 2021 erscheinen soll.

Der Herr der Ringe ist in unserer heutigen Zeit immer noch ein wichtiges Element der Popkultur. So kündigte Amazon eine Hauseigene Serie zu dem Franchise an. Der Entwickler Daedalic Entertainment möchte jedoch mit Der Herr der Ringe: Gollum eine neue Spieladaption aus einer ganz neuen Perspektive auf den Markt bringen.

Das Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung auf dem PC und soll im Jahr 2021 veröffentlicht werden. Das Spiel wird auch auf „alle relevanten Konsolenplattformen zu diesem Zeitpunkt“ erscheinen.

Einem Bericht zufolge wird Der Herr der Ringe: Gollum vor den Ereignissen der Bücher über den Herrn der Ringe stattfinden, aber zu der Zeit, als Gollum in den Besitz des des einen Rings kam. Während Details zum Spiel selbst noch unbestimmt sind, zeigen Informationen von Daedalic, dass das Spiel ein erzählungsorientiertes Abenteuerspiel sein wird.

Offenbar wird dieser Titel allerdings nicht das einzige Game des Franchises aus dem Hause Daedalic Entertainment werden. Offenbar bemüht sich das Unternehmen aktuelle um eine Partnerschaft mit Middle-Earth Enterprises. Das lässt vermuten, dass noch weitere Der Herr der Ringe Games geplant sind.