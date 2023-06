Puzzle Bobble Everybubble! (Switch) – Game Review

Endlich wieder ein Titel mit den klassischen Mini-Drachen!

Puzzle Bobble Everybubble! ist ein Puzzle, Adventure und Arcade Videospiel, welches von Taito entwickelt worden und von ININ Games veröffentlicht worden ist. Es ist am 25.05.2023 als Exklusivtitel für die Nintendo Switch erschienen. Wir haben für euch getestet, ob Seifenblasen auch noch als Erwachsener Spaß machen können.

Seifenblasenplage

In Puzzle Bobble Everybubble! hat der Bösewicht Miniroon hat die Regenbogeninsel mit Seifenblasen geflutet, was ein Problem für die Bewohner der Insel ist. Nun liegt es an Bub, Bob, Peb und Pab aufzuräumen, sodass die lästigen Seifenblasen, welche für Chaos sorgen, wieder von der Insel verschwinden. Eine heldenhafte Aufgabe für die Drachenbande.

Space Invaders

Puzzle Bobble Everybubble! ist den Vorgängern der Puzzle-Spin-off Serie sehr ähnlich, aber hat auch ein paar Neuerungen zu bieten. Wer die Reihe noch nicht kennt, dem sei gesagt, dass es in dem Titel darum geht Seifenblasen auf ein Gitter mit bunten Seifenblasen darin zu schießen. Allerdings muss man geschickt die richtigen Treffer landen. Der Titel hat verschiedene Inhalte und Modi, wie einen Story Modus in welchem verschiedene Welten mit jeweils 15 Levels geschafft werden müssen. Bei den Modi sticht vor allem der Co-op Modus für bis zu vier Spieler hervor. Eine Neuerung stellt der Zwei gegen Zwei Kampfmodus dar. Auch kann nun endlich online gespielt werden. Da es sich bei Bubble Bobble um einen Arcade-Klassiker handelt, gesellt sich überraschenderweise auch ein unerwartetes Crossover mit Lasern hinzu. Kein geringerer Klassiker aus dem Weltraum namens: Space Invaders! Wow!

Spin-Off Serie

Der Ursprungstitel war der erfolgreiche Arcade-Titel Bubble Bobble aus dem Jahr 1986, welcher eigentlich ein Jump-’n’-Run Abenteuer gewesen ist. Aus dem Franchise wurde 1994 das Spin-Off Puzzle Bobble beziehungsweise Bust-A-Move als Puzzle-Titel entwickelt, aus welchem über 20 Titel auf mehreren Plattformen entstanden sind. Was für ein Erfolgszug einer Spin-Off Serie! Aber auch der Originaltitel hat mehrere Nachfolge bekommen: Rainbow Islands . The Story of Bubble Bobble 2 (1987), Bubble Bobble II (1994) und Bubble Memories – The Story of Bubble Bobble III (1996). Der letzte Teil ist bereits 2019 auf der Nintendo Switch: erschienen Bubble Bobble 4 Friends.

Das ist noch nicht alles!

Wer klassisches Bubble Bobble vermisst hat, für den wird ININ Games auch die SNES Version vom ersten Spin-Off Titel der Reihe Puzzle Bobble beziehungsweise Bust-A-Move physisch limitiert oder als digitalen Download anbieten. Damit wird deutlich was für eine weite Reise die kleinen Drachen hinter sich haben.

Süß

Die Grafik in Puzzle Bobble Everybubble! ist so gestaltet wie man es sich vorstellt: süß und kunterbunt. Man findet lauter netten Kreaturen die sich am Bildschirm tummeln. Die Animationen sind gr0ßartig und die Hintergründe detailliert.

Farben hören

Die Musik und Töne von Puzzle Bobble Everybubble! sind in Puzzle Bobble Everybubble! ebenfalls so süß gestaltet, dass man meint, dass man die bunten Farben des Titels hören kann.

Fazit zu Puzzle Bobble Everybubble!

Der Drachentitel Puzzle Bobble Everybubble! ist ein toller Zeitvertreib, hat aber nicht den Umfang eines Puyo Puyo vs. Tetris. Muss es auch nicht. Das Space Invaders Crossover lässt alte Arcade-Fans aufleben. Auch wenn der ganze Modus nichts klassisches, sondern eine Neuerung darstellt. Und während der Modus spielerisch eine Überraschung ist, machen Drachen und sogar die Drachen-Babies hier einiges wieder wett.

Review Wertung

8 SCORE Detail-Wertung Grafik 9 Sound 8 Gameplay 8 Story 7 Motivation 6 Steuerung 8 Multiplayer 8

