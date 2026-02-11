Yakuza Kiwami 3 Kontroverse: Darum sprechen Fans vom schlechtesten Remake aller Zeiten

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Yakuza Kiwami 3 lässt kein Fettnäpfchen aus. Bereits seit Monaten stolpert das Remake von einer Kontroverse in die nächste, auf die das zuständige Ryu Ga Gotoku Studio nur sporadisch reagiert. Auf Metacritic kommt das SEGA-Spiel mit einem Durchschnittswert von 75 Prozent zwar relativ gut weg, fällt im Vergleich zu Ablegern wie Like a Dragon: Infinite Wealth (89) aber stark ab. Nach dem Release der Demo waren die Userwertungen auf Steam wiederum „größtenteils negativ“ (via reddit). Das liegt neben den Inhalten des Spiels selbst auch an grundsätzlichen Entscheidungen der Entwickler. Anbei findest du alle Details zur Kontroverse rund um Yakuza Kiwami 3.

Was hat es mit dem Shitstorm hinter Yakuza Kiwami 3 auf sich? Inzwischen ist es nicht mehr nur eine, sondern gleich mehrere Kontroversen, die Fans der Reihe in den sozialen Medien auf die Palmen bringen. Das originale Yakuza 3 für die PlayStation 3 war eigentlich nie ein großer Fanliebling. Vor der Lokalisierung von Yakuza 0 auf der PlayStation 4 war die Serie nämlich noch deutlich weniger bekannt, Yakuza 3 war ein Nischenspiel. Das Remake Kiwami 3 greift nun jedoch vielen Fans zu stark in das Originalspiel ein.

Yakuza Kiwami 3: Upgrade oder Downgrade?

Mittlerweile ist bekannt, dass Kiwami 3 die Geschichte rund um Kiryu und Mine stark verändert und manche Schicksale der Charaktere einen völlig anderen Verlauf nehmen. Das stößt vor allem Puristen sauer auf. Gleichzeitig scheint auch viel Inhalt entfernt worden zu sein. Zwar gibt es neue Minigames in Yokohama, doch ein großer Teil der Sidequests wurde gestrichen. Zudem fehlt das frühere „Revelation System“, das auf der Map überall aberwitzige Cutscenes bereithielt. Laut IGN wurde die Anzahl der Sidequests von über 100 auf rund 30 gesenkt.

Zusätzlich geriet mit der Demo auch die Grafik in die Kritik. Das alte PS3-Spiel erzeugte durch kräftige Blau- und Rottöne in der Küstenstadt sowie eine stimmungsvolle Belichtung eine ganz eigene Atmosphäre. In den sozialen Medien verbreiteten sich hingegen mehrere Clips aus Kiwami 3, in denen die Stadt sowohl abends als auch tagsüber deutlich künstlicher und das Licht flacher wirkte – ein Fluss sah beinahe wie Plastik aus. Laut den Entwicklern handelte es sich um Bugs, die dann behoben wurden (via Automaton).

Kontroverse um neuen Schauspieler in Yakuza Kiwami 3

Besonders hitzig fielen die Reaktionen auf das neue Casting aus. Der Bösewicht Goh Hamazaki wird nun von Teruyuki Kagawa gespielt. Mehrere Frauen hatten dem Schauspieler zuvor sexuellen Missbrauch vorgeworfen, zudem tauchten Fotos auf, auf denen er handgreiflich zu sehen ist. Unter zahlreichen Tweets des Ryu Ga Gotoku Studios posteten Nutzer daraufhin den Hashtag „REMOVEKAGAWA“. Inzwischen soll sich der Director des Spiels in einem japanischen Interview zu der Entscheidung geäußert haben. „Hamazaki ist ein schmieriger, hartnäckiger und militanter Yakuza, oder? Er ist kein explosiver Charakter wie Kanda. Als wir überlegten, wer einen denken lässt: ‚Dieser Typ ist ein Widerling‘, fiel uns natürlich Kagawa ein – das war der Hauptgrund“, heißt es in einer Übersetzung des Gesprächs (via IGN).

Das originale Yakuza 3 wird drastisch teurer

Als wäre das nicht genug, macht es SEGA seinen Kunden nun schwerer, die Originalversion von Yakuza 3 zu kaufen. Der Port des PS3-Spiels soll von Steam entfernt und künftig nur noch über die deutlich teurere Yakuza Remastered Collection erhältlich sein (via Push Square). Bereits zuvor geriet SEGA in die Kritik, weil das Unternehmen die alte Version von Yakuza 0 zugunsten der „Definitive Edition“ aus dem Verkauf nahm.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 7 + 8? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten