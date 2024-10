Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint früher

Sega und das Ryu Ga Gotoku Studio haben bekannt gegeben, dass Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nun eine Woche früher als ursprünglich geplant erscheinen wird: am 21. Februar 2025 für PS5/PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Dieses neue Spin-off der langen Reihe ist ein weiteres Projekt im Stil von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. In Pirate Yakuza in Hawaii schlüpfen die Spieler in die Rolle des beliebten Charakters Goro Majima, der als ehemaliger Yakuza ohne Erinnerung an sein früheres Leben an einem Strand angespült wird. Ganz im typischen Majima-Stil wird er zum Piratenlord und rekrutiert seine eigene Crew, während er sich inmitten einer Piratenfehde wiederfindet. Das Gameplay basiert auf dem ursprünglichen Arcade-Action-Beat-em-up-Stil der Serie, im Gegensatz zum rundenbasierten JRPG-Genre der Haupttitel mit Ichiban als Protagonisten.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii spielt sechs Monate nach dem kürzlich veröffentlichten Infinite Wealth, wie im Ankündigungstrailer zu sehen ist. Kürzlich wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der nicht nur die Story und die Kämpfe zeigt, sondern auch das neue Veröffentlichungsdatum. Nach dem Trailer sprach Masayoshi Yokoyama, der Leiter der Like-a-Dragon-Reihe, über das neue Erscheinungsdatum von Pirate Yakuza in Hawaii. Er erläuterte einige der neuen Kampfmechaniken und erklärte, dass das Veröffentlichungsdatum um eine Woche auf den 21. Februar 2025 vorverlegt wurde. Der Grund dafür sei, dass die Entwicklung des Spiels viel reibungsloser verlief als erwartet.

Folge uns bei Google News

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii kommt eine Woche früher auf den Markt

Zudem möchten die Entwickler, dass die Fans das Spiel so schnell wie möglich in die Hände bekommen. Yokoyama erwähnte auch, dass die Spieler danach in Ruhe „das, was danach kommt“ spielen können, was darauf hinweisen könnte, dass Pirate Yakuza in Hawaii in irgendeiner Weise mit einem zukünftigen Spiel verbunden ist. Das Game war ursprünglich für den 28. Februar 2025 geplant. Ein weiteres Spiel, das im Februar 2025 erscheint, ist Monster Hunter Wilds, das am gleichen Datum wie das ursprünglich geplante Veröffentlichungsdatum von Pirate Yakuza in Hawaii erscheint. Einige Fans scherzten, dass das Spiel um eine Woche vorverlegt wurde, damit die Spieler beide Titel im gleichen Zeitraum genießen können.