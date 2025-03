Xbox Game Pass im März: Diese neuen Spiele solltest du nicht verpassen!

Der März bringt frischen Wind in den Xbox Game Pass! Ob spannende Action, strategische Herausforderungen oder nostalgische Klassiker – hier ist für alle etwas dabei. Doch welche Titel lohnen sich besonders? Wir zeigen dir die spannendsten Neuzugänge und verraten, welche Spiele bald aus dem Abo verschwinden.

Welche neuen Spiele gibt es im Xbox Game Pass?

Bereits jetzt spielbar: 33 Immortals

Bist du bereit für ein episches Roguelike-Abenteuer? In 33 Immortals kämpfst du mit bis zu 32 anderen Spielenden gegen göttliche Mächte. Schnelle Kämpfe, ein einzigartiger Grafikstil und jede Menge Action erwarten dich! Perfekt für alle, die Koop-Spiele lieben.

19. März: Octopath Traveler II & Train Sim World 5

RPG-Fans aufgepasst! Octopath Traveler II bringt dir acht einzigartige Geschichten in einer malerischen Fantasy-Welt. Jede Figur hat ihre eigene Reise – welche wirst du zuerst entdecken?

Für Simulationsfans gibt es Train Sim World 5, bei dem du realistische Züge steuerst und spannende Missionen meisterst. Ob Hochgeschwindigkeitszug oder alter Diesel – hier kommt jeder auf seine Kosten.

20. März: Mythwrecked: Ambrosia Island

Du strandest auf einer mysteriösen Insel und entdeckst ein vergessenes Paradies voller Götter und Geheimnisse. In Mythwrecked: Ambrosia Island erkundest du eine offene Welt, knüpfst Freundschaften und entschlüsselst uralte Mysterien.

25. März: Blizzard Arcade Collection

Nostalgie pur! Die Blizzard Arcade Collection bringt legendäre Klassiker wie The Lost Vikings und Rock n’ Roll Racing zurück. Perfekt für Retro-Fans und alle, die wissen wollen, wo Blizzard seine Wurzeln hat.

27. März: Atomfall – Das große Highlight?

Atomfall könnte das spannendste Spiel im März sein! In dieser düsteren Action-Welt kämpfst du ums Überleben in einer postapokalyptischen Zukunft. Geheimnisse, Bedrohungen und spannende Kämpfe machen das Spiel zu einem Must-Play.

Im März sind bereits einige spannende Spiele im Xbox Game Pass erschienen. Monster Train (Cloud, Konsole, PC) bietet seit heute strategische Deckbuilding-Action in einer höllischen Fantasy-Welt. Am 5. März erschien Galacticare (Xbox Series X/S), in dem du dein eigenes intergalaktisches Krankenhaus managst. Einen Tag später, am 6. März, folgte One Lonely Outpost (Cloud, Konsole, PC), ein Farming- und Survival-Spiel auf einem fremden Planeten. Am 11. März kehrte der Roguelike-Klassiker Enter the Gungeon (Cloud, Konsole, PC) zurück, während am 13. März das abgedrehte First-Person-Actionspiel Mullet Madjack (Cloud, PC, Xbox Series X/S) mit rasantem Gameplay und Neon-Ästhetik für Aufsehen sorgte.

Neuer Titel im Game Pass Core und jede Menge Titel die verschwinden

Ab dem 26. März kannst du mit Tunic ein märchenhaftes Action-Adventure erleben, mit Batman: Arkham Knight als Dunkler Ritter durch Gotham ziehen oder in Monster Sanctuary deine eigenen Monster trainieren.

Leider müssen wir uns von einigen Titeln verabschieden. Ab dem 31. März verlassen folgende Spiele den Xbox Game Pass:

MLB The Show 24 (Cloud und Konsole)

(Cloud und Konsole) Lil Gator Game (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Hot Wheels Unleashed 2 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Open Roads (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Yakuza 0 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Yakuza Kiwami (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Yakuza Like a Dragon (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) The Lamplighter’s League (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Monster Hunter Rise (Cloud, Konsole und PC)

