Xbox Game Pass im Überblick – Alle Spiele im Februar 2025

Der Februar 2025 ist bereits mit dem ersten Teil der Xbox Game Pass-Spiele für diesen Monat spannender als noch der Januar 2025. Far Cry New Dawn ist ab sofort verfügbar, bei dem du 17 Jahre nach den Ereignissen von „Far Cry 5“ in einer postapokalyptischen Welt, in der die Highwaymen unter der Führung der Zwillinge Mickey und Lou das Land terrorisieren, herumballern darfst. Dabei musst du dich Überlebenden anschließen, um die Siedlung Prosperity auszubauen und gegen die brutalen Plünderer zu kämpfen.

Nebenbei gibt es noch Starfield für alle. Das Sci-Fi-Rollenspiel von Bethesda ist jetzt Teil des „Game Pass Standard“. Madden NFL 25 startet heute ebenso für alle und mit Avowed erwartet Ultimate-Nutzer am 18. Februar ein Day-One-Release.

Neue Spiele im Game Pass im Februar 2025 für Xbox & PC

4. Februar – Far Cry New Dawn (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

5. Februar – Another Crab's Treasure (Konsole)

Jetzt auch im Game Pass Standard

5. Februar – Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Konsole)

Jetzt auch im Game Pass Standard

5. Februar – Starfield (Xbox Series X|S)

Jetzt auch im Game Pass Standard

6. Februar – Madden NFL 25 (Cloud, Konsole und PC) EA Play

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

13. Februar – Kingdom Two Crowns (Cloud und Konsole)

Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

18. Februar – Avowed (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Falls du es verpasst hast

Jetzt verfügbar – Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, Konsole und PC)

Das hochgelobte und legendäre Spiel aus dem Jahr 2008 kehrt grafisch optimiert zurück! Erlebe die rasante Ninja-Action von Ryu Hayabusa und seinem tödlichen Drachenschwert. Stürze dich in die Schlacht gegen furchterregende Feinde, kämpfe um dein Leben und übernimm die Rollen von Momiji, Ayane und Rachel. Mehr Infos findest du auf Xbox Wire DACH.

Jetzt verfügbar – Star Wars Jedi: Survivor für Xbox One und Cloud Gaming (Beta) über EA Play

Kämpfe gegen die Dunkelheit in Star Wars Jedi: Survivor, dem Gewinner des IGN-Preises für das beste Actionspiel 2023 – jetzt in der Play List! Du hast Game Pass Ultimate? Dann setze Cal Kestis' Reise auf Xbox One oder über Xbox Cloud Gaming (Beta) mit EA Play fort.

Kämpfe gegen die Dunkelheit in Star Wars Jedi: Survivor, dem Gewinner des IGN-Preises für das beste Actionspiel 2023 – jetzt in der Play List! Du hast Game Pass Ultimate? Dann setze Cal Kestis‘ Reise auf Xbox One oder über Xbox Cloud Gaming (Beta) mit EA Play fort.

DLC / Game Updates

Jetzt verfügbar – Call of Duty: Black Ops 6 Season 02

Freu dich auf vier neue 6v6-Multiplayer-Maps, beliebte Modi wie das Gun Game und einen brandneuen Multiplayer-Modus, in dem du einzigartige Buffs verdienen kannst. Im Zombie-Modus erwartet dich außerdem die neue Karte The Tomb – begib dich auf die Suche nach dem mysteriösen Wächter-Artefakt! Die Jagd war noch nie so aufregend wie jetzt.

Jetzt verfügbar – No Man's Sky Worlds Part II Update

Das neueste kostenlose Update für No Man's Sky, Worlds Part II, bringt Milliarden neuer Sterne und Planeten sowie zahlreiche Technologie-Upgrades mit sich.

Das neueste kostenlose Update für No Man’s Sky, Worlds Part II, bringt Milliarden neuer Sterne und Planeten sowie zahlreiche Technologie-Upgrades mit sich.

Xbox Game Pass-Vorteile

Jetzt verfügbar – Stumble Guys: RIP Streamer Pack

Schnapp dir den RIP-Streamer-Skin, das Emote Ban Hammer sowie 250 Edelsteine und 50 Token in diesem spaßigen Multiplayer-Knockout-Battle-Royale!

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. Februar 2025

Bald verabschieden sich die folgenden Spiele aus der Game Pass-Bibliothek. Denk dran, zurückzukehren und noch ausstehende Erfolge abzuschließen.