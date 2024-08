Avowed: Warum Obsidian auf 30 FPS setzt und was das bedeutet

Kommt Avowed mit nur 30 FPS aus? Diese Frage beschäftigt viele Gamer seit der Ankündigung des neuen Rollenspiels von Obsidian Entertainment. Klar ist, dass der Entwickler sich bewusst für dieses Limit entschieden hat. Aber warum? Obsidian glaubt, dass 30 Frames pro Sekunde (FPS) vollkommen ausreichend sind.

Der Hauptgrund liegt in der visuellen Qualität. Laut Matthew Hansen, dem Art Director bei Obsidian (via Iron Lords Podcast), war es von Anfang an das Ziel, Avowed mit beeindruckenden Grafiken auszustatten. Das Team ist überzeugt, dass das Spiel trotz niedrigerer Framerate flüssig und optisch beeindruckend laufen wird.

Obsidian hat beschlossen, sich auf die visuelle Fülle und die narrative Tiefe des Spiels zu konzentrieren, anstatt auf eine hohe Bildrate. Dabei sieht das Studio die 30 FPS als einen bewussten Kompromiss, um die angestrebte Grafikpracht zu erreichen.

Avowed: Sind 30 FPS gar nicht so schlimm?

Gamer sind oft geteilter Meinung, wenn es um die Bildrate geht. Während viele PC-Spieler 60 FPS (oder viel mehr) bevorzugen, sind Konsolenspieler an 30 FPS gewöhnt und empfinden es nicht als störend. Die Frage bleibt jedoch, ob Avowed mit seinen 30 FPS den Erwartungen gerecht wird.

Bisher hat Obsidian keine visuellen Effekte oder Elemente in den bisherigen Trailern gezeigt, die diesen Kompromiss erklären würden. Gibt es also einen versteckten Vorteil, den wir noch nicht sehen können? Das bleibt abzuwarten, bis das Spiel offiziell erscheint.

Avowed erscheint – nach einer neuerlichen Release-Verschiebung – am 18. Februar 2025. Diese zusätzliche Zeit möchte das Studio nutzen, um das Spiel weiter zu optimieren und die angekündigte Vielzahl an Enden zu verfeinern. Doch die technische Seite, insbesondere die Entscheidung für 30 FPS, scheint festzustehen.

Das Rollenspiel von Obsidian (in Zusammenarbeit mit The Coalition) ist eines der am meisten erwarteten Spiele des kommenden Jahres. Wenn du zu den Spielern gehörst, die eine hohe Framerate schätzen, solltest du nicht von vornherein enttäuscht sein. Sollte die versprochene „Grafikpracht“ eintreten, die Geschichte des Spiels überzeugen, könnte der Kompromiss mit den Frames in Ordnung gehen.

