Xbox verschiebt heiß erwartetes Rollenspiel, dass musst du wissen

Das ist vielleicht nicht die Nachricht, die du dir erhofft hast, vor allem wenn du Rollenspiele gerne spielst und eine Xbox hast. Avowed von Obsidian Entertainment verzögert sich. Soweit, dass es gar nicht mehr 2024 erscheinen wird. Der neue Release-Termin für Avowed ist der 18. Februar 2025.

Doch Fans von Rollenspielen bekommen bald etwas zu sehen! Bei der gamescom, die vom 23. bis 27. August in Köln stattfindet, gibt es einen besonderen Livestream am 23. August, bei dem du einen exklusiven Blick auf das Spiel werfen kannst. Sei gespannt auf neue Details und vielleicht sogar ein paar Überraschungen, die Xbox für uns bereithält.

Zusätzlich zu Avowed kannst du dich auch auf Neuigkeiten zu anderen Spielen von Activision, Blizzard, Bethesda und Xbox Game Studios freuen. Egal ob du ein Fan von Call of Duty, World of Warcraft oder The Elder Scrolls bist, es wird definitiv Neues geben.

So many games coming! As such, we’re moving Avowed to Feb 18, 2025 to give players’ backlogs some breathing room. Stay tuned for more from our games across Activision, Blizzard, Bethesda & Xbox Game Studios at gamescom, including our Aug 23 livestream for a look at Avowed:… pic.twitter.com/3RnyVwlHRa — Xbox (@Xbox) August 2, 2024

Avowed: Release-Termin verschoben, aber…

Die Verschiebung von Avowed gibt dir außerdem die perfekte Gelegenheit, deinen aktuellen Spiele-Stapel anzugehen. Immerhin erscheint die Erweiterung „Vessel of Hatred“ für Diablo 4 am 8. Oktober. Zuvor gibt es Ara: History Untold am 24. September, Age of Mythology Retold am 4. September und die World of Warcraft-Erweiterung „The War Within“ am 26. August.

Ein weiterer Vorteil der Verschiebung ist, dass die Entwickler von Avowed mehr Zeit haben, um das Spiel zu perfektionieren. Bugs können behoben, Features verbessert und das gesamte Spielerlebnis optimiert werden. So kannst du sicher sein, dass du am Ende ein Spiel in den Händen hältst, das seine Versprechen hält und deine Erwartungen sogar übertrifft.

Obwohl der Release-Termin von Avowed verschoben wurde hat Xbox noch einige Spiele für uns, wie oben im Tweet ersichtlich.