Avowed verspricht “mehrere Enden” und episches Spielerlebnis

Seit dem Erscheinen auf der Xbox Developer_Direct 2024 hat Avowed von Obsidian Entertainment einen bedeutenden Eindruck hinterlassen. Obwohl das First-Person-Rollenspiel keine Romanzen oder ein Zustimmungssystem für Begleiter bietet, verspricht Game Director Carrie Patel dennoch mehrere Enden für die Spieler.

In einem Gespräch mit IGN bestätigte Patel dies mit den Worten: “Ich meine, es ist ein Obsidian-Spiel. Was wären wir schon, wenn wir nicht ein paar verschiedene Enden hätten?” Sie verglich Avowed mit The Outer Worlds und Fallout: New Vegas, die ebenfalls mehrere Enden hatten, was für Avowed passend ist.

Welche Auswirkungen hat dein Handeln in Avowed?

Trotz der Fehlen von Romanzen und eines Zustimmungssystems betonte Patel, dass die Entscheidungen der Spieler Auswirkungen auf die Handlung haben. Es geht dabei mehr um die Ausdrucksweise der Spieler. Nicht jede Quest hat “weltumspannende Konsequenzen”.

“Man muss es mit einer gewissen Bandbreite angehen, sowohl bei der Verbreitung und Platzierung dieser Konsequenzen als auch bei der Natur dieser Konsequenzen. Einige Dinge müssen überraschende, aber glaubwürdige Ergebnisse haben. Wenn alles genau so abläuft, wie du es erwartest, könnte es ein wenig langweilig erscheinen.” “Gleichzeitig muss nicht jede Quest weltumspannende Konsequenzen haben. Einige haben sicherlich enorme Auswirkungen auf die Charaktere in der Welt um dich herum, aber manchmal ist die Geschichte, die du erlebst, einfach nur eine sehr persönliche für die beteiligten Charaktere. Und das ist auch in Ordnung.” “Ich denke, das Tolle an RPGs ist, dass es viel Platz für diese Bandbreite in Bezug auf Ton, Typ, Umfang und Art des Inhalts gibt. Und so bietet man den Spielern eine große Welt, in der sie viele sehr unterschiedliche Erfahrungen machen können, die alle zu ihrer Erfahrung als Protagonisten dieses Spiels beitragen.”

Kann man Avowed auch ohne Kampf beenden?

Wer sich auf einen reinen “Pazifisten-Lauf” freut, sollte seine Erwartungen etwas dämpfen, da dies nicht möglich ist. Auf der positiven Seite gibt es keine Klassenbeschränkungen, und du kannst verschiedene Build-Optionen nutzen, sogar das gleichzeitige Führen von Zauberstäben.

Avowed wird im Herbst 2024 für Xbox Series X/S und Windows PC erscheinen. Fans dürfen gespannt sein, wie ihre Entscheidungen die epische Geschichte des Spiels beeinflussen werden und welches der verschiedenen Enden sie erleben werden.