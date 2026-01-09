Avowed erscheint auf PS5: Anniversary Update mit New Game Plus und neuen Völkern

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für viele PlayStation-Spieler war Avowed lange ein Titel nur zum Zuschauen. Gelobt, diskutiert, manchmal auch kritisch beäugt, aber eben nur auf Xbox Series und PC spielbar. Jetzt ändert sich das. Obsidian Entertainment hat offiziell bestätigt, dass das Fantasy-Action-Rollenspiel am 17. Februar 2026 für die PlayStation 5 erscheint. Und es bleibt nicht bei einem einfachen Port.

Denn der PS5-Launch fällt mit einem umfangreichen „Anniversary Update“ zusammen, das auf allen Plattformen kostenlos verfügbar sein wird. Für viele Fans fühlt sich das weniger wie ein Nachzügler-Release an und mehr wie ein zweiter Start.

Die Ankündigung erfolgte über die offiziellen Avowed-Kanäle (wie hier auf X.com) und brachte direkt Klarheit für PlayStation-Spieler. Im PlayStation Store stehen ab sofort zwei Versionen zur Vorbestellung bereit: Die Standard Edition für 49,99 Euro sowie die Premium Edition für 59,99 Euro. Die Premium-Version bringt dir für 10 Euro mehr ein digitales Artbook samt Soundtrack, 2 Spielerrüstungen und 8 Gefährten-Skins.

Avowed Anniversary Update: Mehr als nur ein Feinschliff?

Das Anniversary Update bringt mehrere Features, die sich die Community seit dem Launch gewünscht hat. Allen voran: New Game Plus. Spieler, die die Geschichte bereits abgeschlossen haben, können Avowed erneut beginnen, allerdings unter veränderten Regeln. Ebenfalls neu ist ein Fotomodus, der es erlaubt, die Welt der Living Lands aus beliebigen Perspektiven festzuhalten. Gerade in einer Spielwelt, die stark über Atmosphäre und Design funktioniert, dürfte dieses Feature viele Fans freuen.

Besonders spannend ist die Erweiterung der spielbaren Optionen. Mit dem Update kommen gleich drei neue Völker ins Spiel: Zwerge, Orlan und Aumaua. Damit öffnet Obsidian das Rollenspiel weiter und reagiert auf einen der häufigsten Community-Wünsche seit Release. Zusätzlich wird ein neuer Waffentyp eingeführt, der das Kampfsystem erweitert. Laut den Entwicklern ist dies nur ein Teil eines größeren Pakets, das auch kleinere Verbesserungen und Anpassungen umfasst. Details dazu sollen kurz vor dem Update folgen.

So funktioniert New Game Plus im Detail

New Game Plus setzt nicht einfach alles zurück, sondern versucht bewusst, Progression und Herausforderung auszubalancieren. Du startet zwar erneut auf Level 1, behaltest jedoch alle bereits verdienten Attribut- und Fähigkeitspunkte. Gleichzeitig wird das maximale Attribut-Limit von 30 auf 60 erhöht.

Gegner skalieren stärker mit, erhalten verbesserte Werte und sollen so auch erfahrene Avowed-Spielende fordern. Einzigartige Waffen und Rüstungen werden übernommen, allerdings auf gewöhnliche Qualität zurückgesetzt. Ressourcen, Gold, Verbrauchsgegenstände und normale Ausrüstung verschwinden. Also ein klarer Schnitt, der das zweite Durchspielen spürbar anders machen soll.

Avowed erschien ursprünglich am 18. Februar 2025 für Xbox Series X/S und PC und spielt in der Welt von Eora, die Fans bereits aus Pillars of Eternity kennen. Der PS5-Release samt dem großen Update könnte dem Action-Rollenspiel endlich die Spielerschaft bringen, die es sich verdient. Immerhin lief das Fantasy-Spiel bereits nach dem Release wieder unter dem Radar. Ob das Anniversary Update auch Kritiker überzeugt, wird sich zeigen.

