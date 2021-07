Animal Crossing: New Horizons – Neue Updates für 2021 geplant

Das neueste Update für Animal Crossing: New Horizons bringt Feuerwerke und neue Gegenstände. - (C) Nintendo

Kyōto, Japan – Die Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons erschien am 20. März 2020. Seitdem wurde das Spiel mehr als 31 Millionen Mal verkauft, wie Nintendo Anfang des Jahres bekanntgegeben hat. Die Zahlen werden wohl noch weiter gestiegen sein. Obwohl die Inhaltsupdates für das Spiel “verlangsamt” wurden, heißt das nicht das weitere Updates für Animal Crossing: New Horizons nicht am Plan stehen.

Das nächste Animal Crossing: New Horizons-Update erscheint bereits am 29. Juli 2021. Nach dem Herunterladen des Update können Spieler neue wöchentliche Feuerwerkshows genießen und ihrer Sammlung einige neue saisonale Gegenstände hinzufügen. Welche Gegenstände genau verfügbar sein werden ist aktuell noch nicht bekannt. Fans müssen aber nicht lange warten, immerhin sind es nur zwei Tage, bis das Update losgelassen wird.

Advertisment

Spieler, die auf weitere Updates 2021 für die Lebenssimulation warten, können gespannt sein: Nintendo bestätigte weitere kostenlose Inhalte für das Spiel im Jahr 2021. Allerdings hat das Unternehmen aus Kyōto bisher kein Veröffentlichungsfenster angegeben. Es gibt auch keine Update-Timeline, wie Entwickler anderer Spiele es oft vorzeigen. Was genau also auf Animal Crossing: New Horizons-Spieler zukommt können sie nicht wissen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Was könnten uns weitere Updates für Animal Crossing: New Horizons bringen?

Da die zukünftigen Updates des Nintendo Switch-Spiels ebenfalls kostenlos sind, ist es unwahrscheinlich, dass die Entwickler dem Spiel “wesentliche neue Inhalte” hinzufügen. Wir werden wohl wieder neue Gegenstände sehen, aber keine neuen Charaktere oder gar Spielmechaniken, die frühere Updates gebracht haben.

Vielleicht erfüllt Nintendo einige Spieler-Wünsche wie das Schwimmen, aber wer weiß das schon. Die Wunschliste einiger Fans ist sogar riesengroß, wie jenen Beitrag den @Jadenfire unter den Twitter-Account von Nintendo of America gesetzt hat:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Nintendo hat seit dem Release von Animal Crossing: New Horizons zahlreise kostenlose Inhaltsupdates hervorgebracht, und man stellt sich die Frage wann kostenpflichtige Updates veröffentlicht werden. Immerhin sprechen wir von einem Spiel mit mehr als 30 Millionen Spielern! Das Potenzial für einen DLC, mit neuen Charakteren, Gegenständen und Funktionen wäre ein gutes Geschäft für beide Seiten. Viele Spieler würden sich einen solchen kostenpflichtigen DLC wünschen, wenn es neue Inhalte gebe. Vielleicht wird in Kyōto bei Nintendo bereits daran gebastelt.

Animal Crossing: New Horizons ist für die Nintendo Switch verfügbar. Die Nintendo-Konsole soll übrigens in wenigen Jahren die “meistverkaufte Videospiel-Konsole aller Zeiten” sein, so Analysten.