Nintendo Switch OLED-Modell erscheint am 8. Oktober 2021.- (C) Nintendo

Hardware-Ankündigungen von neuen Konsolen sind rar, aber in weniger als zwei Wochen haben wir gleich zwei große Geschichten erlebt. Das Nintendo Switch OLED-Modell und das Steam Deck (ein PC-Handheld). Zwar hat Nintendo den Mythos “Switch Pro” damit zerstört – vorerst, aber es gibt nun ein Modell mit besseren Bildschirm, besseren Standfuß und besserer Docking-Station. Und wenn man Nintendo kennt, dann war das nicht das letzte Switch-Modell.

Genau an dem Tag, an dem die Vorbestellungen für das OLED-Modell der Nintendo Switch live gingen, ließ Valve “seine” Bombe platzen. Es gibt diesen Switch-ähnlichen Handheld-Gaming-PC also tatsächlich. Übrigens ist das OLED-Modell bereits die dritte Variante der Switch. Neben der Standard-Version erschien 2 Jahre nach Release das Lite-Modell. Und nun wieder 2 Jahre später… Da wundert es nicht, wenn Analysten schon davon sprechen, dass diese Konsolen-Familie das meistverkaufte Konsolen-System aller Zeiten wird.

„Die Verbesserung der Flaggschiff-Version des Switch wird der Plattform weitere Dynamik verleihen und sie für die nächsten Jahre des Zyklus auffrischen“, sagte Piers Harding-Rolls über GamesIndustry.biz. Er geht davon aus, dass das OLED-Modell bis Ende dieses Jahres fünf Millionen Einheiten verkauft haben wird. Darüber hinaus wird der OLED-Switch mit Beginn des Jahres 2022 das reguläre Modell effektiv ersetzen.

Nintendo Switch OLED: Ein gutes Stück Hardware?

Alle Kinderkrankheiten der Standard-Version sind eigentlich mit dem OLED-Modell verschwunden. Der wackelige Standfuß ist nun breit und offensichtlich stabil. Das Display schärfer als je zuvor. Und auch die Docking-Station erhält den langersehnten Ethernet-Adapter (LAN-Anschluss).

Das man von 8. Oktober bis 31. Dezember 2021 insgesamt 5 Millionen dieser Switch-Modelle verkaufen wird, davon kann man ausgehen. Und wenn die Switch im Jahr 2025 die 155-Millionen-Marke überspringt, hat man den bisherigen Rekordhalter, die PlayStation 2, überholt. Eine andere Nintendo-Konsole schaffte es sogar fast, die PS2 einzuholen: Die DS-Familie verkaufte sich etwas mehr als 154 Millionen Mal. Wenn die Switch-Verkaufszahlen also nicht unterwartet in den Boden fallen, dann spricht nichts dagegen, dass die Konsole 8 Jahre nach ihrem Release auf Platz 1 der meistverkauften Videospiele-Konsolen steht.

Die Switch hat bisher einige Konsolen-Größen über verkauft. Mittlerweile hat man die höchsterfolgreiche Sega Mega Drive, den Game Boy Advance und zuletzt die Xbox 360 übertroffen. Es gäbe für die Zukunft noch einen Mitspieler für diesen Titel: die PlayStation 5. Das Steam Deck von Valve wird eher eine andere Rolle spielen. Derzeit kursieren etliche “Vergleiche” zwischen der Nintendo-Konsole und dem Gaming-PC-Handheld von Valve. Als würde man Birnen zwischen den Äpfeln einsortieren und meinen das beide gleich schmecken…