Nintendo Switch Online: Nintendo 64 (N64) Titel spielen sich nicht so wie sie sollten

Kaum ist das Erweiterungspaket von Nintendo gestartet schon wird die Emulation auf der Nintendo Switch der neun Nintendo 64 Klassiker von den Spielern auf Herz und Nieren getestet. Dabei sind natürlich ein paar Unstimmigkeiten ans Licht gekommen auf welche wir eingehen wollen.

Input Lag vorhanden

Ein Input Lag ist eine Verzögerung zwischen dem Drücken eines Knopfes auf dem Controller und der Reaktion der Spielfigur auf dem Bildschirm. Besonders Super Mario 64 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time sind davon betroffen. Allerdings spricht man laut mehreren Quellen von 2 Frames pro Sekunde, welche zwar für einen Speedrunner matchentscheidend sind, aber für den Casual Gamer nicht so sehr ins Gewicht fallen.

Die Tastenbelegung der Controller ist nicht optimal

Die festgelegte Tastenbelegung ist nicht jedermanns Sache. Glücklicherweise kann man in den Systemeinstellungen der Nintendo Switch diese beliebig verändern. Allerdings ist das zu aufwändig und mit einem Update, sodass die Tastenbelegung bei der Nintendo 64 Spieleauswahl angepasst werden kann, könnte Nintendo hier die Wogen glätten.

Controller Pak nicht berücksichtigt

Um die Speicherung des Nintendo 64 Modules zu erweitern, waren Controller Paks notwendig welche in den Controller gesteckt worden sind. Einen ähnlichen Zweck erfüllen die SD-Karten welche in die Nintendo Switch gegeben werden. In Mario Kart 64 wurden die Geisterfahrer ausschließlich auf den Controller Paks gespeichert um die Bestzeiten festzuhalten gegen die dann auch Rennen gefahren werden konnten. Vielleicht nicht unbedingt der erste Spielmodus den man bei Mario Kart auswählt, aber dennoch verständlich, dass sich einige Fans diesen Teil des Spieles vermissen. Auch hier könnte ein Update von Nintendo das Problem lösen.

Der Online-Multiplayer stockt

Es ist beachtlich, dass Nintendo sich dazu entschieden hat, den bis zu 25 Jahre alten Titeln mit einem Online-Multiplayer zu versehen. Leider wird der Online Spaß getrübt, wenn es unter dem Spiel stockt. Es ist noch nicht ganz klar wo der Fehler liegt, ob jetzt eine schwache Internetverbindung eines Mitspielers schuld ist oder der Online Service an sich. Es bleibt zu hoffen, dass Nintendo mittels eines Updates dieses Problem in den Griff bekommen kann.

Audio wird schneller, langsamer oder gar nicht abgespielt

In dem oberen Beispiel sieht man wie die Musik in Mario Kart 64 fehlen kann. Auch in Yoshi’s Story fällt auf, dass die Musik mal schneller oder mal langsamer abgespielt wird als sie eigentlich abgespielt werden sollte. Dieses Problem konnte man in der Vergangenheit öfters bei Emulationen beobachten. Womöglich wird auch diese Situation mit einem Update behoben werden können.

Probleme können gelöst werden

Es werden in der nächsten Zeit natürlich noch mehr Probleme auffallen. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es sich hier nach wie vor um eine Emulation einer Hardware handelt welche auf einer fremden Konsole abgespielt wird. Hier haben wir es mit der allerersten Version zu tun, die natürlich wie jede Software Kinderkrankheiten hat und mittels Updates behoben werden können. Jeder Emulator hatte bisher Probleme, welche von Version zu Version verbessert wurden. Positiv ist trotz allem die Tatsache, dass endlich Nintendo 64 Spiele auf der Nintendo Switch in 60 Hertz und sogar mit einem Online-Multiplayer spielbar sind.

Es ist es wichtig, dass sämtliche Fehler von den Spielern aufgezeigt werden, sodass Nintendo handeln kann. Momentan muss jeder selber entscheiden ob er sich für den teure Erweiterungspaket entscheidet oder künftige Updates warten will. Die SEGA Titel haben im Vergleich noch keine Probleme.

