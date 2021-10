Nintendo Switch: N64 Titel werden alle in 60 Hertz spielbar sein

Gibt es Nintendo 64-Spiele bald für Switch Online? - (C) Nintendo - Bildmontage

Die enthaltenen Nintendo 64 Titel des Nintendo Switch Online Erweiterungspakets sind teilweise mit Onlinefähigkeit erweitert worden. Allesamt werden sie aber optional in 60 Hertz spielbar sein. Auch die eigenen Controller werden mehr Knöpfe haben.

Erweiterte Klassiker

Von der letzten Nintendo Direct mit News über Bayonetta 3, Kirby und das vergesse Land, Splatoon 3 oder Nintendo 64 und SEGA Mega Drive Klassiker für die Nintendo Switch, haben wir uns noch gar nicht erholt. Nun folgen schon die nächsten guten Nachrichten von Nintendo: im Nintendo Switch Online Erweiterungspaket werden die ersten neun Nintendo 64 Klassiker nicht mehr exakt so sein wie wir sie in Erinnerung haben. Sie werden besser sein denn je.

Endlich 60 Hertz

Nicht nur, dass manche Titel onlinefähig sein werden. Sämtliche Nintendo 64 Titel werden auf englisch in der 60 Hertz US Version spielbar sein. Manche Titel werden auch in der 50 Hertz PAL Version in verschiedenen Sprachen spielbar sein. Die Klassiker wieder mit den zu langsamen 50 Hertz spielen zu müssen war die größte Sorge, welche kritische Stimmen befürchtet haben. Glücklicherweise hat sich das Problem damit in Luft aufgelöst. Offiziell wurde dies von Nintendo UK via Twitter bestätigt:

Wann ist es endlich so weit?

Klassiker wie Super Mario 64 oder The Legend of Zelda: Ocarina of Time werden am 26. Oktober erscheinen. Weitere Klassiker wie Banjo-Kazooie oder Paper Mario werden in Zukunft folgen. Mit den Nintendo 64 Klassikern werden auch 16-Bit SEGA Mega Drive Klassiker zum ersten Einzug auf Nintendos aktueller Konsole halten. Ecco the Dolphin, Golden Axe oder sogar Sonic the Hedgehog sind alle zurück. Hier die Auflistung aller kommenden Titel.

Die Zukunft der Nintendo Switch

Neben der Nintendo Direct wurde Anfang Oktober noch Sora von Kingdom Hearts als finaler Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate in einer eigenen Präsentation vorgestellt. Dies ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack dazu, dass die komplette Kingdom Hearts Saga bald auf der Nintendo Switch zu spielen sein wird. Wie auch immer. Ob neue Exklusivtitel, fremde Marken oder Klassiker. Die Zukunft der Nintendo Switch wird eine glorreiche sein.

