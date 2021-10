Nintendo Switch: Kingdom Hearts Reihe wird bald erscheinen

Kingdom Hearts 3 - (C) Square Enix / Disney

Mit der Ankündigung von Sora als letzter Super Smash Bros. Ultimate Kämpfer wurde auch bekanntgegeben, dass die mittlerweile sehr umfangreiche Kingdom Hearts Saga auf der Nintendo Switch erscheinen wird.

Eigene Nintendo Direct Präsentation

Am 5.10.2021 war es so weit. Der finale Super Smash Bros. Ultimate Kämpfer wurde in einer eigenen Nintendo Direct Präsentation vorgestellt. Die Überraschung war groß, da es sich bei dem Überraschungsgast wieder einmal um einen Protagonisten eines für Nintendo fremden Franchises handelt. Es scheint hier, als würde Nintendo den Forderungen der Fans nachgekommen sein. Vor gut zwei Jahren stand Sora schon als Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate bei Umfragen an erster Stelle.

Was hat das zu bedeuten?

In der Präsentation wurde aber mehr, als nur der finalen Kämpfer für das mittlerweile drei Jahre alte Super Smash Bros. Ultimate, bekanntgegeben. Dieses Crossover ist ein Blick in die Zukunft. Kingdom Hearts Titel werden auch für die Nintendo Switch erscheinen. Schließlich feiern die Kingdom Hearts Titel ihr 20-jähriges Jubiläum nächstes Jahr. In der Vergangenheit sind bereits Ports und sogar ein eigener Titel für den GBA, Nintendo DS und Nintendo 3DS erschienen.

Ein Disney-Traum wird wahr

Folgende Titelsets werden in naher Zukunft erscheinen:

Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD Remix

Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3

Diese Titelsets enthalten in Summe 10 Kingdom Hearts Titel!

Die Präsentation

Hier die komplette Präsentation vom 5.10.2021:

Mit so vielen Titeln werden viele Langzeitfans, sowie neue Fans glücklich werden. Auch, dass Square Enix sich auf andere Plattformen ausweitet freut alle. Dieses Jahr ist schon Kingdom Hearts auf dem PC erschienen.

