Der offizielle Soundtrack zu Kingdom Hearts 3 erscheint im November

Das Kingdom Hearts-Franchise ist bekannt für seine zahlreichen Inhalte. Zu sehen, dass der kommende Soundtrack von Kingdom Hearts 3 acht CDs mit Musik enthält, fühlt sich sogar wie ein Overkill an. Die Fans des Spiels werden sich freuen zu hören, dass sie später in diesem Jahr über 90 Songs haben werden, die sie direkt in ihre Gehörgänge pumpen können. Dank Kingdom Hearts Insider hören wir auch, dass eine weltweite Veröffentlichung neben der physischen Veröffentlichung in Japan angepeilt ist.

Wie oben erwähnt, enthält der Kingdom Hearts 3-Soundtrack über 90 Tracks. Dazu gehören natürlich auch die Titelsongs von Hikaru Utada, aber die Auflistung enthält auch Songs von vielen anderen Orten. Fans können Tracks von Kingdom Hearts 3, dem Re Mind DLC, dem HD 2.8 Final Chapter Prolog, Unchained X und Union X [Cross] erwarten.

UPDATE: A digital release will be happening worldwide on the same date. More information will be announced in the future. https://t.co/u2NTs9wofg

— Kingdom Hearts Insider 👑💙💙💙 (@khinsider) July 27, 2020