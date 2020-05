Xbox Game Pass könnte dieses AAA-Rollenspiel hinzufügen (Gerücht)

Es gibt nur wenige Spielserien, die so weit verbreitet und langwierig sind wie Kingdom Hearts. Im Vorfeld der Veröffentlichung des Rollenspiels Kingdom Hearts 3 veröffentlichte Square Enix viele der Spiele der Serie über Zusammenstellungen erneut. Dies vereinfachte die Dinge für Neulinge und ermöglichte es langjährigen Fans, ihre Lieblingstitel als Auffrischung wiederzugeben. Laut einem kürzlich veröffentlichten Leak könnte eine dieser Zusammenstellungen bald für den Xbox Game Pass erscheinen.

Diese Informationen stammen von dem Twitter-User Wario64, der einen Screenshot der Xbox Game Pass-Website veröffentlicht hat, auf dem Kingdom Hearts 2.8 Chapter Prologue als Teil der Aufstellung enthalten ist. Er hat jedoch ein Update veröffentlicht, das besagt, dass das Spiel nicht mehr auf der Seite angezeigt wird. Da es keine offizielle Ankündigung zu diesem Thema gibt, gibt es keine Möglichkeit, diese Informationen als vollständig korrekt zu überprüfen. Details zu Kingdom Hearts und andere Ergänzungen der Xbox Game Pass-Bibliothek könnten jedoch Anfang nächster Woche bekannt gegeben werden. Stehen uns also noch mehr Rollenspiele aus der Serie bevor?

Im Februar wurde Kingdom Hearts 3 zum Xbox Game Pass hinzugefügt, aber jeder, der die vorherigen Titel nicht gespielt hat, dem fehlt etwas. Wenn der Prolog des Kingdom Hearts 2.8 Chapter Prologue für den Xbox Game Pass kommt, bietet er Mitgliedern eine Gelegenheit um einige der Lücken in der Geschichte zu füllen, die zum neuesten Eintrag geführt haben. Die Zusammenstellungspakete enthalten Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts X Back Cover und Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep.

According to the Xbox Game Pass website, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue will be on Game Pass (says it's available now but doesn't seem to be yet) https://t.co/VjKc660D8O pic.twitter.com/orzRygBaOV

— Wario64 (@Wario64) May 29, 2020