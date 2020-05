Kingdom Hearts: Streaming-Serie mit Beast Boy in Planung!

Kingdom Hearts Sora

Kingdom Hearts – Auf dem Weg zu neuen Ufern

Kingdom Hearts , eine Joint-Venture Entwicklung von Disney und Square Enix, zählt zu den Spielen mit komplexen, über Konsolengenerationen und System spannenden Geschichten. Im Mittelpunkt stehen die Charaktere Sora, Donald Duck, Goofy und Mickey Mouse, gemeinsam mit Sora´s Freunden Riku und Kairi. Kaum ein Spiel ist auf so vielen verschiedenen Systemen erschienen. Angefangen auf der PS2 vor gut 17 Jahren, folgten noch Versionen auf der PSP, PS Vita, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PS3 und schlussendlich PS4 und XBox. Dabei sind Teil eins und zwei noch auf der PS2 erschienen und Teil drei auf der aktuellen Konsolengeneration!

Kingdom Hearts III ist das meistverkaufte Spiel der Serie. Dies zeigt, dass trotz all der Jahre, die Fangemeinschaft der Serie treu geblieben ist. Wer hätte damals gedacht, dass ein Spiel, welches sich als “Verschmelzung der Welten von Disney und Square Enix” angekündigt hat, tatsächlich erfolgreich sein würde? Nicht einmal die Entwickler glaubten daran. Der Erfolg aber gibt Disney Mut, die Marke fortzuführen und ein weiteres Medium anzugehen. Kingodem Hearts soll als Fernsehserie umgesetzt werden.

Kingdom Hearts auf Disney+

Die Rede ist von ihrem Streaming-Sender Disney+. Laut Gerüchten würde diese an der Entwicklung einer eigenen Fernsehserie für Disney+ arbeiten. Die Quelle für diese Aussage ist die gleiche, welche auch das Live-Action Remake von Robin Hood und die Show von She-Hulk verkündete. Beides stellte sich als wahr heraus. An den Gerüchten ist also etwas dran!

Titans-Star Ryan Potter als Sora

Ein potentieller Darsteller für Sora soll mit Disney bereits Gespräche führen! Dabei handelt es sich um niemand geringerem als Ryan Potter, bekannt aus der DC-/Netflix-Show Titans. In dieser spielt er Beast Boy. Als Fan der Serie muss ich sagen, dass ich mir diese Besetzung sehr gut vorstellen kann. Auf jeden Fall hat Ryan Potter ein gleich nerviges grinsen wie Sora drauf!

Kingdom Hearts Dark Road verspätet

Zeitgleich zu diesem positiven Gerücht kommt für Fans die enttäuschende Meldung, dass das Mobile Game Kingodm Hearts Dark Roads verschoben wird. Aufgrund der Coronakrise wird das Spiel nicht wie geplant im Frühling veröffentlicht. Anfang Juni soll es weitere Informationen geben. Bei Kingdom Hearts Dark Road handelt es sich um ein eigenständiges Spiel innerhalb des aktuellen Mobile Games Kingdom Hearts Union X.

Sora und seine Freunde kämpfen weiter

Ich bin Fan der Serie seit der ersten Minute. Die liebevollen Disney-Charaktere wurden in ein spannendes Action-Spiel im Final Fantasy-Stil gepackt. Ich bin froh, dass ich von Anfang an auf die Marke gesetzt hatte. Eine TV-Show wäre wirklich cool! Ich denke, viele Fans würden dies begrüßen, in der Hoffnung, dass die doch sehr komplexe Story somit einfacher und geradliniger erklärt wird! Doch wo würde die Serie beginnen?

Chronologisch bei Kingodm Hearts Union X, die Story welche Jahrhunderte vor Soras Abenteuer spielt und die Entstehung des ersten Kingdom Hearts erzählt? Oder bei Kingdom Hearts: Birth by Sleep, welches den Beginn der Reise von Mickey ins Universum verzeichnet? Oder aber folgt man tatsächlich dem Game-Verlauf und startet mit Sora dort, wo er gestartet hat. Man darf auch nicht vergessen, dass die Darsteller auch im Spiel älter geworden sind. Die Story spannt sich also über einige Jahre.

Auch bei den Games geht es mit Sora noch weiter. Ein Kingdom Hearts 4 soll folgen, dies suggerierte bereits der letzte Teil. Jedoch soll dieser ohne die Disney-Charaktere kommen, ein reines Abenteuer rund um Sora und seine Freunde. Der DLC war unserer Meinung nach ein großer Flop und nicht das Geld wert, passt also auf! Wir bleiben gespannt, wie es mit TV-Umsetzung weitergeht.

Quelle 1

Quelle 2