Kingdom Hearts: Square Enix erklärt, in welcher Reihenfolge zu spielen ist

Die gesamte Kingdom Hearts-Serie ist nun endlich auf Steam verfügbar! Square Enix hat nun die perfekte Reihenfolge zum Spielen herausgegeben. Wenn du dich fragst, wo du anfangen sollst, bist du hier genau richtig!

Seit Juni ist die komplette Kingdom Hearts-Serie erstmals auf Steam erhältlich. Zuvor waren die Rollenspiel-Titel für PC-Spieler nur über den Epic Games Store zu beziehen. Mit Steam macht Square Enix sicherlich nichts falsch, immerhin gilt die Plattform von Valve für PC-Spieler als Dauer-Bibliothek, wenn nicht sogar als „Startseite“ für den Gaming-Abend.

Kingdom Hearts: Warum ist die Reihenfolge wichtig?

Kingdom Hearts ist bekannt für seine komplexe und verschachtelte Story. Die Serie enthält zahlreiche Prequels, Interquels und Spin-offs, die wichtige Details zur Handlung beitragen. Ohne eine sinnvolle Reihenfolge kann die Story schnell verwirrend werden.

Die empfohlene Reihenfolge von Square Enix:

Square Enix empfiehlt, die Spiele in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung zu spielen. Diese Reihenfolge wird auch von den meisten Fans unterstützt.

Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD Remix:

– Kingdom Hearts

– Re: Chain of Memories

– Kingdom Hearts 2

– 358/2 Days (Film)

– Birth by Sleep

– Re: Coded (Film) Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue:

– Dream Drop Distance

– X Back Cover (Film)

– 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage Kingdom Hearts 3 + Re

Besonders wichtig bei Birth by Sleep: Du spielst die Geschichten der drei Hauptcharaktere Terra, Ventus und Aqua nacheinander, um das finale Kapitel freizuschalten.

Alternative: Chronologische Story-Reihenfolge

Eine andere Möglichkeit ist die chronologische Reihenfolge der Story. Diese Methode beginnt mit den Prequels und arbeitet sich dann zu den Hauptspielen vor. Hier eine Übersicht:

X Back Cover und Dark Road (Filme) Birth by Sleep Kingdom Hearts Re: Chain of Memories 358/2 Days (Film) Kingdom Hearts 2 Re: Coded (Film) Dream Drop Distance 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage Kingdom Hearts 3 + Re

Diese Reihenfolge legt die Grundlagen der Handlung und der Charakterentwicklung und gibt dir ein tiefes Verständnis der Welt von Kingdom Hearts.

Square Enix betont, dass es keinen „richtigen“ Startpunkt für die Kingdom Hearts-Serie gibt. Du kannst mit jedem Spiel beginnen, das dich anspricht. Manche Spieler starten sogar mit Kingdom Hearts 3, weil sie einfach Sora auf ein Abenteuer mit Woody und Buzz Lightyear begleiten wollen.

So kannst du das magische Abenteuer in vollen Zügen genießen, ohne in der komplexen Story verloren zu gehen.

Nach Kingdom Hearts 3 ist übrigens nicht Schluss! Bereits vor 2 Jahren debütierte ein spektakulärer Gameplay-Trailer. Die interessante Story wird untermalt mit beeindruckenden Bildern, die dank der Unreal Engine 5 (UE5) entstanden sind.