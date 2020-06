Fans aufgepasst! Neues Kingdom Hearts mit Kairi als Hauptfigur durchgesickert

Kingdom Hearts: Kairi

Square Enix hat möglicherweise über ein Jahrzehnt gebraucht, um Kingdom Hearts 3 zu veröffentlichen, aber der japanische Videospiele-Publisher hat regelmäßig Kingdom Hearts-Spin-off-Spiele veröffentlicht. Es sieht so aus, als würde Square Enix sich darauf vorbereiten, ein brandneues Spin-off-Spiel namens Kingdom Hearts: Melody of Memories zu starten, falls ein kürzlich aufgetretener Leak Anzeichen dafür sind.

Dataminer haben die Dateien von Square Enix Website für das Handyspiel Kingdom Hearts: Dark Road durchsucht. Dort haben sie ein Logo für Kingdom Hearts: Melody of Memories gefunden. In den Dateien wurden keine weiteren Details enthüllt, aber der Reddit-User adogrocks50 wies auf ein interessantes Detail des Logos hin, das tatsächlich einige wichtige Informationen darüber enthalten könnte, was Melody of Memories beinhalten wird.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory logo found in the KH Dark Road website! #KingdomHearts 🗝️💙 pic.twitter.com/2OrPussldZ — 𝟏𝟑𝐭𝐡 𝐕𝐞𝐬𝐬𝐞𝐥 ~ (@ligero_miguel) June 15, 2020

Kingdom Hearts-Spiele mit einem langen „K“ haben nicht Sora als Hauptfigur

adogrocks50 wies darauf hin, dass Kingdom Hearts-Spiele mit einem langen „K“ im Titel (wie im unteren Teil des „K“ um den Rest des Logos) Sora normalerweise nicht als Protagonist enthalten. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Kingdom Hearts: Melody of Memories eine andere Person als die Hauptstütze der Serie, Sora, als Hauptfigur spielen wird, oder es könnte nur ein Zufall sein.

Kingdom Hearts Melody Of Memory found in the dark road site pic.twitter.com/1rjglYZMwC — steran (@DeathETM) June 15, 2020

Basierend auf den Ereignissen von Kingdom Hearts 3 Re: Mind wird angenommen, dass das nächste Spiel der Serie Kairi in der Hauptrolle spielen wird. Dies wäre ein ziemlicher Aufbruch für die Kingdom Hearts-Serie, könnte aber auch langjährigen Kairi-Fans gefallen, die möchten, dass sie eine aktivere Rolle übernimmt. Kairi war im Re: Mind DLC spielbar.

Wann kommt die offizielle Ankündigung von Square Enix?

Bis eine offizielle Ankündigung kommt, können die Fans nur spekulieren. Da die E3 2020 abgesagt wurde, ist es schwer zu sagen, wann Square Enix seine bevorstehende Liste von Spielen enthüllen wird, aber vielleicht wird eine Ankündigung von Kingdom Hearts: Melody of Memories eher früher als später ans Licht kommen.

Kingdom Hearts: Melody of Memories soll sich in der Entwicklung befinden.