Kingdom Hearts 3 Re: Mind neckt neuen Charakter

Während seiner ursprünglichen Handlung führte Kingdom Hearts 3 einen brandneuen Charakter mit dem Namen Yozora in die Serie ein – einige Spieler haben dies jedoch zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht bemerkt, da seine Einführung unkonventionell war.

Yozora hatte seinen ersten Auftritt auf Toy Box, der KH-Welt, die auf Toy Story basiert. Er trat in einem Werbespot für Videospiele als Hauptfigur einer Serie namens Verum Rex auf, die zu einem Minispiel wurde, das die Spieler als Sora erleben konnten. Auf diese Weise erwies sich Yozora als eine kostenintensive Möglichkeit, eines der vielen Minispiele von Kingdom Hearts 3 vorzustellen.

Während des geheimen Films von Kingdom Hearts 3 trat Yozora jedoch noch einmal kurz auf und bestätigte, dass er tatsächlich jemand von Bedeutung war. Dies wurde deutlicher in Re: Minds letztem Trailer, in dem Yozora erneut auftrat, aber dieses Mal stand er Sora direkt gegenüber und ahmte sogar die ersten Dialoge der Hauptfigur in der Serie nach. Jetzt, Tage vor der Veröffentlichung von Re: Mind, hat Yozora einen weiteren Vorgeschmack in Form von getweeteten Screenshots erhalten, die aus dem letzten Trailer des DLC stammen. Die Screenshots – zusammen mit dem Text des Tweets – zeigen Soras Reise zu Re: Mind, um Kairi zu retten, und sein Treffen mit dieser mysteriösen “anderen Person”: Yozora.

So wie es jetzt aussieht, wird Yozora die Figur sein, die der heimliche Boss von Re: Minds limitierter Episode sein wird, obwohl dies zu diesem Zeitpunkt nur Spekulation ist. Was er tun kann, wird höchstwahrscheinlich in dieser Episode und im Bosskampf genauer beschrieben. Wenn Yozora der offizielle geheime Boss des Spiels ist, wird er definitiv in den nächsten Folgen der Serie untersucht, wie es bei Unknown, Lingering Will und Mysterious Figure (den geheimen Bossen früherer KH-Spiele) passiert ist.

Wer ist Yozora?

Laut der Ansicht des Regisseurs des Spiels spielt der geheime Film von Kingdom Hearts 3 in Verum Rex, und Verum Rex lässt sich von unbenutzten Konzepten von Final Fantasy Versus 13 inspirieren, was erklärt, warum sich die beiden in der Präsentation so ähnlich zu sein scheinen. Nomura war der Hauptregisseur hinter Versus 13, bevor es Final Fantasy 15 wurde, und möchte die unerforschten Pläne für das Spiel nutzen, um Verum Rex zu entwickeln. Im Wesentlichen steckt viel Mühe in Yozoras Charakter, was ihn als heimlichen Chef von Re: Mind auszeichnet und somit für die Serie in der Zukunft wichtig ist. Auch für ein mögliches Kingdom Hearts 4.

Kingdom Hearts 3 ist ab sofort für PS4 und Xbox One erhältlich.

