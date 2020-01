Kingdom Hearts 3: Re Mind ab sofort für PlayStation 4 verfügbar

Kingdom Hearts 3 - (C) Square Enix

Wie Publisher Square Enix stolz verkündigt, ist Re Mind, er DLC zum Action-Rollenspiel Kingdom Hearts 3, ab sofort für PS4 erhältlich. Den Trailer findet ihr unterhalb der Meldung.

In Re Mind können Spieler, die Kingdom Hearts 3 abgeschlossen haben, zusammen mit Sora eine neue, spielbare Episode bestreiten, in der Sora die Kämpfe seiner Freunde aus deren Perspektive erlebt und neue Wahrheiten aufdeckt. Spieler können sich mehreren, schwierigen Bosskämpfen stellen, darunter 13 Gefechte in der “Limitcut Episode” und ein Bosskampf in der “Geheimen Episode”.

Neue Features

Spieler von KH3 können zudem neue Features wie die Diashow und das Premium-Menü erleben, welches verschiedene Schwierigkeitsgrade und Spielherausforderungen enthält.

Der Publisher hat außerdem erste Details zu einem ganz neuen Kingdom Hearts-Projekt für Smartphones (iOS & Android) verraten. Eine eigenständige Geschichte, in deren Mittelpunkt der geheimnisvolle, junge Xehanort steht, befindet sich in der Entwicklung.

Re Mind ist ab sofort für PS4 erhältlich. Ein Paket von Kingdom Hearts 3 Re Mind inklusive Konzertaufnahmen ist ebenfalls verfügbar. Letzteres bietet alle Inhalte von Re Mind sowie Aufnahmen des Orchesterkonzerts “Kingdom Hearts – World of Tres” vom 30. November 2019 in Osaka.

Xbox-Spieler müssen sich noch ein wenig gedulden. Kingdom Hearts 3 Re Mind erscheint am 25. Februar 2020 auch für Xbox One. Jede Menge KH3-News bekommt ihr übrigens auf unserer Tag-Seite dazu.

