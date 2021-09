Nintendo Switch: Kirby und das vergessene Land – Trailer

Kirby und das vergessene Land - ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

In der Nintendo Direct Präsentation wurde ein neues Kirby 3D Abenteuer vorgestellt. Kirby und das vergessene Land soll im kommenden Frühjahr für die Nintendo Switch erscheinen.

Nintendo Direct

In der aktuellen Nintendo Direct Präsentation wurde sehr viel gezeigt. Neben einem alten Nintendo 64 Kirby Abenteuer der kommenden N64 Online Konsole auf der Nintendo Switch erhalten wir auch ein neues Abenteuer: Kirby und das vergessene Land.

Kirby und das vergessene Land

Kirby findet sich auf einer Insel wieder, bei welcher es sich um das im Titel genannte vergessene Land handelt. Dabei muss Kirby in 3D Manier die Insel erkunden und trifft dabei auf Freunde wie auch Feinde, die es in sich haben.

Der Trailer

Bilder sagen mehr als tausend Worte und deswegen hier der 2:21 lange Trailer des neuen Abenteuers:

Es gab schon lange Gerüchte darüber, dass ein 3D Kirby in Arbeit sei. Nun bestätigen sich auch diese mit dem kommenden Kirby und das vergessene Land.

Die Nintendo Switch ist erfolgreicher denn je. Dessen ist sich Nintendo bewusst und lädt deswegen ordentlich an Videospiel-Material nach, was alle Spieler freut. Dabei werden vor allem die Hausmarken bedient. So bekommt Kirby nun sein schon seinen dritten Titel für die Nintendo Switch Konsole verpasst. Die anderen beiden Titel sind Super Kirby Clash und Kirby Star Allies.

Super Kirby Clash ist übrigens kostenlos bei Nintendo Switch Online zu finden!

