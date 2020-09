Möglicher Kirby 3D-Titel für die Nintendo Switch aufgetaucht

Kirby Star Allies - ©Nintendo

Gerade erst hat Nintendo versehentlich was von Kirby Fighters 2 gezeigt und deshalb umgehend den Release vorgezogen. Nun wurde dieser erschiene Titel von aufmerksamen Fans genau unter die Lupe genommen. Dabei wurden mögliche Hinweise auf einen 3D Kirby Titel entdeckt, der sich just in Entwicklung befinden könnte.

Versteckte Codes

Der Twitter-User firubiii hat ein paar Dateien aus Kirby Fighters 2 aufgezeigt, welche auf „Kirby3d“ lauten oder „sample“ Programme für verschiedene Kirby Charaktere wie Waddle Dee oder Blade Night beinhalten. Dies könnten natürlich auch nur übrige Codes von nicht verwendeten Inhalten von Kirby Fighters 2 sein. Es ist aber auch nicht unüblich, dass Inhalte kommender Spiele sich in den Vorgängern finden lassen. Deshalb wäre diese Vermutung gar nicht so abwegig.

Sollte Nintendo einen neuen Kirby Titel in Entwicklung haben, wär das keine große Überraschung. Seit Kirby’s Dream Land von 1992 wurden im Vergleich zu anderen Nintendo Franchises, wie beispielsweise F-Zero, regelmäßig Kirby Titel rausgebracht. Tatsächlich dauerte seitdem die längste Wartezeit auf einen Kirby Titel nur 5 Jahre. In Anbetracht dessen, wäre es also eher eine Überraschung, sollte sich kein Kirby Titel in Entwicklung für die Switch befinden. Der 3DS kommt nämlich nicht mehr in Frage.

Ein großer 3D-Titel

Eine weitere Überraschung wäre ein tatsächlicher 3D-Titel, da für diese Spielreihe sich eigentlich auf 2D oder maximal 2,5D beschränkt hat. Das könnte bedeuten, dass sich hier ein größerer Titel in Entwicklung befindet. Wie auch immer, man sollte sich noch nicht zu viel erwarten und auf einen offizielle Bekanntgabe von Nintendo hoffen. Das Ganze kann nämlich auch eine komplette Missinterpretation der Daten sein. Dass sich aber auch Gerüchte bewahrheiten können, hat uns erst kürzlich Super Mario 3D Allstars bewiesen.

Bisherige Kirby Leaks

Man darf auch nicht vergessen, dass die Spielreihe schon öfter einen Leak erlebt hat. Neben Kirby Fighters 2, wurde auch ein gecancelter Game Boy Color Titel namens Kirby Family geleaked. Damit hätte man seinen Game Boy Color mit der Jaguar JN-100 Nähmaschine koppeln können um Kirby Charaktere auf Stoff nähen zu können – kein Scherz!

Es ist natürlich auch möglich, dass hier nun einfach nur Datenmüll eines gecancelten Kirby Projektes gefunden worden sind. Allerdings muss Nintendo 2021 sowieso neue Titel herausbringen. Womöglich auch für eine neue Nintendo Switch Konsole, von denr wir bis jetzt auch nur Gerüchte kennen.

