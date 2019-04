Im letzten Monat gab Nintendo die VR-Unterstützung für den Switch bekannt. Also man hat die Karton-Variante Labo dafür gewählt. Für zwei der größten Switch-Titel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey, gibt man Support und erweitert die Games mit VR.

Die VR-Unterstützung wird gar nicht so klein ausfallen: Odyssey bekommt drei neue Mini-Missionen in den Bereichen Seaside, Luncheon und Cap-Königreich. Alle diese zusätzlichen Missionen sind speziell auf das VR-Erlebnis im Karton zugeschnitten. Breath of the Wild wird vollständig in VR spielbar sein!

Bislang war Labo eine nette Spielerei für Nebenbei. Aber Breath of the Wild vollständig in VR erleben? Da sind wir dabei. Die Aussicht von Hyrule so nah zu erleben, in der virtuellen Realität zu erkunden, ist besonders aufregend.

Was sollte Nintendo als nächstes in VR unterstützen? Ganz klar: Mario Kart!