Leak: Neuer Nintendo Switch Controller

Die aktuellen Joy-Con der Nintendo Switch - ©Nintendo

Ein neuer Nintendo Switch Controller ist vor einer offiziellen Ankündigung im Netz aufgetaucht. Man vermutet, dass dieser Controller die Ära einläuten könnte, in welcher Nintendo 64 Titel auf Nintendo Switch online spielbar sein werden. Ein neuer Controller könnte aber auch andere Gründe haben.

Nintendo Switch online

Der neue Controller könnte gut mit einem erweiterten Nintendo Switch Online Angebot zu tun haben Für die Bezahlung des Services um Nintendo Switch Titel online spielen zu können, bekommt man gleichzeitig ausgewählte NES und SNES Titel zu spielen. Der Nintendo Switch Online Service ist sehr gut, aber leider bei weitem nicht so großzügig wie er auf den ersten Blick scheint. Es sind zwar viele Klassiker hier vertreten, aber auch unzählige, unspektakuläre Titel, die nicht ohne Grund damals in der Versenkung verschwunden sind, sind hier wieder zu finden, während keine Spur des Großteils aller Titel der Konsolen zu finden ist. Das ist Schade, denn die Auswahl, welche sich zwar erweitert hat, ist nach all den Jahren immer noch sehr begrenzt. Deshalb wäre zumindest eine “neue”, alte Nintendo Plattform sehr willkommen.

Hier der Hinweis auf Twitter eines Nintendo Insiders:

Game Boy oder Nintendo 64 Controller?

Mit dem Angebot der NES und SNES Spiele im Nintendo Switch Online Service, wurde von Nintendo jeweils ein eigene Controller für die jeweilige Konsole angeboten. So könnte der kommende Controller etwas mit der Erweiterung des Online Angebotes in Form einer weiteren Konsole zu tun zu haben. Was eignet sich also mehr dafür als Game Boy/Game Boy Color Titel oder noch besser: Nintendo 64 Titel im künftigen online Angebot der Nintendo Switch?

Alternativ: Neue Joy-Cons ohne Drift?

Natürlich könnte es sich hier auch einfach um einen neue Form von Joy-Cons handeln. Schließlich leiden viele der originalen Joy-Cons seit Veröffentlichung an dem sogenannten Joy-Con Drift.

Es ist unklar, was es mit dem Leak auf sich hat. Nintendo hat bisher auch nichts dazu kommentiert. Deshalb nicht zu früh freuen: solche Leaks sind weder handfest und können gar nichts bedeuten. Deshalb bleibt nur die Hoffnung, dass entweder der Joy-Con Drift oder das fehlen von Game Boy, Gameboy Color oder Nintendo 64 auf der Nintendo Switch bald der Vergangenheit angehören werden.

