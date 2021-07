Nintendo Switch: Joy-Con-Drift kann selber repariert werden!

Die aktuellen Joy-Con der Nintendo Switch - ©Nintendo

Der Joy-Con Drift ist seit 2017 bekannt und ein Problem. Seit 2019 wird international dagegen geklagt. Dennoch sah Nintendo bisher kaum Handlungsbedarf. Nun behauptet ein Nintendo Fan eine Lösung für das leidige Joy-Con-Drift Problem herausgefunden haben. Zur Lösung wird nur ein kleines Stück Karton benötigt. Als Beweis wird das eindrucksvoll in einem Video demonstriert.

Joy-Con-Drift forever

Kaum wurde die Nintendo Switch OLED angekündigt, war die Enttäuschung groß, dass noch keine Nintendo Switch Pro auf dem Weg ist und auch nicht so schnell zu kommen scheint. Neben den ganzen bescheidenen Verbesserungen und einer neuen Farbe waren die Fans erstaunt, dass sich an der fehleranfälligen Joy-Con Controllern nichts zu geändert haben scheint. So wird das Problem mit dem Joy-Con- Drift noch weiterhin bestehen bleiben.

Die Lösung kann so einfach sein

Um das Problem lösen zu können, muss man zuerst den Grund kennen. Der Auslöser für den Drift scheint daran zu liegen, dass sich ein Metallteil vom Control-Stick entfernt hat, was eine Ungenauigkeit zur Folge hat. Nun scheint ein talentierter Fan eine einfache Lösung des Problems gefunden zu haben. Er demonstriert auf Youtube wie die Joy-Cons repariert werden können. Es wird lediglich nicht mehr als ein Stück Karton in der Dicke von nur einem Millimeter benötigt.

Das Video

Eine genau Anleitung zur Reparatur des Joy-Con-Drifts findet ihr im folgenden Video. Darin wird das Problem der Joy-Con-Drifts genau erklärt, wie man die defekten Joy-Cons reparieren kann und wie das Driften überhaupt erst zu Stande kommt:

Tipp für Nintendo

Um die Reparatur durchzuführen muss wie im Video beschrieben nur ein Stückchen Karton unter der Platte positioniert werden. Dadurch wird die Platte wieder wie ursprünglich gegen den Control-Stick gedrückt. Bei der Reparatur kann auch der angesammelte Staub und Schmutz entfernt werden, welcher die Kontakte zusätzlich unterbrochen hat. Im Video wird an einer Stelle sogar Nintendo direkt der Tipp gegeben, dass eine einzelne Schraube in der Produktion das Problem in Zukunft Geschichte sein lassen würde.

Geklagt werden alle

Neben den Klagen für Nintendo, sogar seitens der EU-Kommission, wird auch die Konkurrenz von Klagen überschattet:

So wird auch rechtlich gegen die PS5 und Problemen mit dem DualSense Controller vorgegangen.

und Problemen mit dem Controller vorgegangen. Auch gegen Xbox wurde eine ähnliche Klage erhoben.

Nintendo Switch erfolgreicher denn je

Trotz den leider schadhaften Controllern ist die Nintendo Switch mit über 85 Millionen verkauften Einheiten auf Erfolgskurs und könnte die erfolgreichste Nintendo Konsole aller Zeiten werden.

Es ist interessant wie die erfolgreichen Konsolen-Hersteller Probleme mit ihren Produkten oftmals einfach zu ignorieren scheinen. Man rufe sich nur die zu lauten Lüfter der PS4 Pro und PS4 Slim in Erinnerung.

Quelle: youtube.com via VK's Channel