Forza Horizon 6 braucht auf dem PC offenbar satte 157 GB Speicherplatz

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Forza Horizon 6 wird offenbar ein richtig fetter Download. Im offiziellen Eintrag im Microsoft Store wird die PC-Version aktuell mit einer ungefähren Größe von 156,7 GB gelistet.

Auf Konsole benötigt das Rennspiel wohl nicht viel weniger. Für Xbox kursiert parallel ein Wert von 145 GB, der laut Community-Berichten (via Reddit) aus der Xbox-Mobile-App stammen soll. Diesen Wert konnte ich nicht direkt über eine offizielle Xbox-Seite verifizieren, deshalb sollte er vorerst als berichtet, nicht als vollständig bestätigt gelten. Der PC-Wert aus dem Microsoft Store ist dagegen direkt öffentlich einsehbar.

Deutlich größer als Forza Horizon 5 zum Start

Damit fällt Forza Horizon 6 schon vor Release spürbar größer aus als Forza Horizon 5 zum Launch. Der Vorgänger startete 2021 mit deutlich geringerem Speicherbedarf und wuchs erst mit Updates und Erweiterungen über die Jahre massiv an. Dass Teil 6 nun von Beginn an in diese Größenordnung vorstößt, zeigt ziemlich klar, wie stark Umfang und Detailgrad der Reihe inzwischen gestiegen sind.

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Ganz überraschend ist das aber nicht. Playground Games beschreibt den neuesten Ableger aus dem Rennspiel-Franchise offiziell als den bislang größten Horizon-Ableger. Das Studio spricht von seiner „bisher dichtesten und vertikalsten Spielwelt“.

Große Spielwelt = Massiver Speicherbedarf

Der neue Teil spielt bekanntlich in Japan und soll laut Playground Games die größte Karte der Seriengeschichte bieten. Besonders der Raum Tokyo City wird von den Entwicklern als extrem aufwendig beschrieben. Offiziell ist von einer dichten, komplexen Stadtlandschaft die Rede, die vom Zentrum Tokios bis in die verschneiten japanischen Alpen reicht.

Dazu kommt, dass Forza Horizon 6 laut offizieller Vorstellung mit über 550 Autos zum Start erscheint. Auch das ist ein Rekordwert für die Reihe und dürfte zusammen mit der detaillierten Welt, den Wettereffekten und der generell höheren Asset-Dichte zum gestiegenen Speicherbedarf beitragen.

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Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PC, mit Early Access ab 15. Mai für Käufer der Premium Edition. Eine PS5-Version soll später im Jahr folgen.

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