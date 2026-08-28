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Erst 2027?

Forza Horizon 6 für PS5: Der Release-Termin 2026 wackelt plötzlich gewaltig

Eigentlich sollte Forza Horizon 6 noch 2026 für die PlayStation 5 erscheinen. Doch Xbox schweigt seit Monaten zum Termin. Insider zweifelt bereits.

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Artikel von Markus Bauer +
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Auf Xbox Series X/S und Windows PC kannst du längst durch Japan rasen, PS5-Spieler warten dagegen weiter. Und möglicherweise wird daraus eine deutlich längere Wartezeit als ursprünglich angekündigt. Als Playground Games Forza Horizon 6 im Januar ausführlich vorstellte, war die Sache eigentlich klar: Xbox Series und PC bekommen das Rennspiel am 19. Mai 2026, die PS5-Version folgt später im selben Jahr. Genau diese Angabe findet sich weiterhin in der ursprünglichen Ankündigung von Playground Games.

Nur einen konkreten Termin gibt es bis heute nicht. Und inzwischen sind nur noch wenige Monate übrig. Und es herrscht Funkstille.

Forza Horizon 6 könnte erst 2027 für PlayStation 5 kommen

Jetzt sorgt Tom Warren von „The Verge“ für neue Zweifel. Der für seine guten Microsoft-Kontakte bekannte Journalist schreibt auf X.com, dass er nicht mehr mit Forza Horizon 6 für PS5 im Jahr 2026 rechnet.

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Auf Nachfrage stellte Warren allerdings einen wichtigen Punkt klar: Die PS5-Version wurde seiner Einschätzung nach nicht gestrichen. Sie soll weiterhin erscheinen.

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Bisher schweigt man noch…

Eine offizielle Verschiebung auf 2027 gibt es bislang nicht. Xbox und Playground Games haben die bisherige Release-Angabe auch noch nicht öffentlich geändert.

Interessant ist das vor allem deshalb, weil sich die Verzögerung schon länger angedeutet hat. Bereits vor dem Release berichteten wir, dass die PS5-Version von Forza Horizon 6 später fertig werden könnte. Damals hieß es, Playground Games wolle die fertigen Xbox- und PC-Versionen nicht wegen des PS5-Ports zurückhalten.

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Für PlayStation 5-Spieler heißt es deshalb weiter warten. Sollte Warren richtigliegen, wird die Reise durch Japan auf Sonys Konsole wohl erst 2027 beginnen.

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