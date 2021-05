Hack: Originaler Game Boy ist nun Online Multiplayer fähig

Game Boy - ©Nintendo

Trotz all der Jahre, vielen Nachfolgern und dessen Konkurrenz, verliert der originale Game Boy nicht an seinem Stellenwert. Aber warum in der Vergangenheit leben, wenn man diese nicht einfach in die Zukunft holen kann? So hat es nun ein Hardware-Hacker, mit seinen Fähigkeiten und einem simplen Raspberry Pi, tatsächlich zustande gebracht den originalen Game Boy von 1989 onlinefähig für Multiplayer-Modi zu machen.

Nichts ist unmöglich

In Zeiten von Internet, WLAN und Bluetooth kann man sich das Spielen mit Link Kabeln kaum noch vorstellen. Umgekehrt, dass ein Game Boy online gehen kann, genau so wenig. Aber nicht für den Hacker „stacksmashing“, welcher genau dies nun möglich gemacht hat. Er hat eine Möglichkeit gefunden, den Game Boy ans Netz zu schließen. So wird der Game Boy über das originale Link Kabel mit einem Raspberry Pi verbunden. Das Pi verbindet sich dann mit einem Online Server. Mit dieser Technik kann nun beispielsweise Tetris online gezockt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sehr viele Multiplayer-Titel für den Game Boy

Der originale Game Boy war von Anfang an dazu fähig, dass mehrere Spieler miteinander spielen konnten. Dies war mit dem angesprochenen, separat erhältlichen Link-Kabel möglich. Diese Multiplayer-Möglichkeit war natürlich von den Spielen abhängig, wovon jeder Spieler je ein Modul benötigte. Viele Spiele boten ihren Multiplayer-Modus sogar für bis zu vier Spieler an. Dafür wurden aber auch drei eigene Link Kabel benötigt um die Handhelds miteinander zu verbinden. Hier eine Auflistung sämtlicher Multiplayer für den Game Boy.

Erst der Beginn

So beeindruckend die Tatsache auch klingt, dass diese über 30 Jahre alte Maschine heute online verwendet werden kann, befindet sich das Ganze erst am Anfang. Es gibt schon Gruppen welche sich über Discord treffen um sich ein Match zu liefern. Zusätzlich werden dort noch weitere Möglichkeiten und Lösungen gesucht um weitere Titel online miteinander spielen zu können.

Es könnte so einfach sein

Die Fans leiden sehr darunter, dass Nintendo es leider bisher nicht angeboten hat, die ganzen alten Klassiker auf irgendeine Art und Weise spielen zu können. Auf der anderen Seite ist es vielleicht sogar ein Glück, dass man noch keine Game Boy Titel, bei Nintendo Online anbietet, andernfalls wäre kein Hacker dazu gezwungen solche kreativen Einfälle zu haben. Denn an eine Online Möglichkeit für Game Boy Titel hat vielleicht noch nicht einmal Nintendo gedacht.

Im momentanen Nintendo Online Angebot findet man zumindest eine Neuauflage des Klassikers mit dem Titel Tetris 99.

Eine andere Reinkarnation eines Klassikers war Super Mario Bros. 35, welches leider nur ein halbes Jahr zur Verfügung stand.

Kaum zu glauben, aber noch heute werden sogar neue Game Boy Titel programmiert. Lang lebe der Game Boy!

Quellen: youtube.com via stacksmashing, wikipedia.org, gamerant.com