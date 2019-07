Nintendo hat zum Schulstart im September einiges vor. Der Release-Kalender für die Nintendo Switch wäre eigentlich schon ordentlich gefüllt, doch die Schultüte wird voller. Die Japaner haben eine physische Version von Tetris 99 angekündigt, dass in diesem Monat in den Handel kommen wird.

Halt, das ist noch nicht alles. Nintendo möchte später in diesem Jahr auch noch neue Offline-Modis hinzufügen.

Wie über Nintendo of Europe offiziellem Twitter-Account angekündigt, wird die physische Veröffentlichung im überfüllten September erscheinen und den Big Block DLC enthalten, der das Offline-Spiel in das einzigartige Battle Royale-Spiel einführte. Unmittelbar danach bestätigten sie auch, dass es später in diesem Jahr weitere Offline-Spielmodi geben wird, darunter den Local Arena-Modus, in dem bis zu 8 Freunde zusammen kämpfen können, und den 2-Spieler-Kampf, in dem zwei Spieler im Standardmodus des Spiels die gleichen Freuden teilen.

Tetris 99 kann ab sofort im Nintendo Switch eShop heruntergeladen werden. Die Veröffentlichung ist für den 20. September geplant.

Later this year, two offline local multiplayer modes will be added to #TETRIS99's Big Block DLC. Up to eight friends can battle together in Local Arena, while two players can share Joy-Con controllers in 2P Share Battle! @tetris_official

See DLC info: https://t.co/94kn9sRela

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 9, 2019