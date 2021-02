Nintendo Switch Online: Neue NES und SNES Titel im Februar

Nintendo Switch Online - ©Nintendo

In Nintendo Switch Online werden diesen Monat insgesamt vier neue Titel in die SNES und NES Bibliothek hinzugefügt und spielbar sein.

Nintendo hat auf seinem Youtube Channel überraschend einen neuen Trailer mit den vier kommenden Titeln veröffentlicht. Für die Super Nintendo Konsole kommt Doomsday Warrior (1992), Prehistorik Man (1995), Psycho Dream (1992) und für die Nintendo Konsole kommt Fire N Ice (1993) zur Auswahl dazu. Macht euch am besten im Trailer ein Bild davon.

Zugegeben sind das diesmal keine bahnbrechenden Titel. Aber dafür bekommen wir Titel die vermutlich noch niemand kennt und das ist doch auch schon spannend. Die Titel werden ab dem 17.02.2021 zu spielen sein.

In den Kommentaren wird deutlich, dass SNES Titel wie Earthbound (1994) oder Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (1996) schmerzlich vermisst werden. Glücklicherweise sind diese Titel auf der SNES Mini inkludiert. Zumindest hat Nintendo da bei der Titelauswahl ins Schwarze getroffen.

Es ist interessant wie Nintendo seine Titel auswählt. Die letzten Titel wurden im Dezember hinzugefügt und umfassten nicht nur ein Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble! (1996) sondern auch die Anzahl hinzugefügter Titel war mit 8 doppelt so groß.

Bald bietet Nintendo Switch Online insgesamt 100 SNES und NES Titel an. Da die beiden Konsolen über 1400 Titel verfügen dürfen wir gespannt sein welche Titel uns Nintendo wohl als nächstes anbietet.

Quellen: youtube.com via Nintendo, wikipedia.org