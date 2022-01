GoldenEye 007 als Xbox-Neuveröffentlichung? – Achievements aufgetaucht!

Gibt es GoldenEye 007 bald auch für die Xbox? - (C) Rare, Nintendo, MGM, Xbox - Bildmontage DG

Es scheint, als würde James Bond GoldenEye 007 sehr bald auch für Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar sein. Zwei Achievements-Jäger auf Twitter melden dasselbe! TrueAchievements und ExoPhase haben neue Errungenschaften für GoldenEye 007 für Xbox One gelistet.

Exophase zeigt uns sogar, dass das Symbol für das Spiel dem des Nintendo 64-Originaltitels ähnelt. Bei Praey for the Gods ist uns vor ein paar Wochen so etwas passiert , also steht vielleicht eine Veröffentlichung kurz bevor?

GoldenEye 007: Kommt es bald für die Xbox One?

Viele Nintendo 64-Spieler werden sich sicherlich noch an diesen prägenden Shooter erinnern, der damals von wenigen Leuten bei Rare entwickelt wurde. Eigentlich wurde die Portierung für die Xbox One abgebrochen, da Nintendo Einwände gegen die Portierung auf andere Plattformen hatte. Vielleicht änderte Nintendo seine Meinung oder Microsoft hat einen Deal ausgehandelt. Details dazu gibt es derzeit noch keine.

ExoPhase und True Achievements haben die aufgelisteten Erfolge. Insgesamt gibt es 55 Achievements für GoldenEye 007 auf der Xbox zum Freischalten. Also insgesamt 1000 Punkte.

Portierung für die Xbox 360 wurde abgebrochen

Seit letzten Herbst steht GoldenEye 007 (Nintendo 64) nicht mehr am deutschen Index, der Shooter wurde frühzeitig von der Liste genommen. Bereits vor Monaten gab es daher schon Spekulationen, wann der legendäre Shooter eine Neuveröffentlichung bekommen wird. Als das Spiel ursprünglich veröffentlicht wurde, war Deutschland eines der wenigen Länder, das es wegen “jugendgefährdender Medien” verboten hat.

Anfang 2020 erfuhr die Gaming-Welt von einer stornierten Xbox 360-Portierung des Spiels, die wegen Nintendo abgebrochen wurde. Nun dürften sich Nintendo und Microsoft einig sein, wie es scheint.

Wie bereits in der Unterüberschrift erwähnt: Bereits vor wenigen Wochen passierte das Gleiche vorweg bei Praey for the Gods. Wir sind gespannt wann uns Microsoft in die Details einweihen wird. Vielleicht kommt GoldenEye 007 auch für Nintendo Switch Online, und deshalb die Zusage von Nintendo für den Xbox-Release. Aber das ist eine Spekulation unserseits.

Nebenbei bastelt ein Spieler seit Jahren an einem GoldenEye 007-Remake in Far Cry 5. Der immense Level-Editor des Spiels lässt das zu.