Nintendo: GoldenEye 007 kann man wie einen modernen Shooter steuern

Anleitung den Titel auf moderne Art zu spielen.

Seit heute kann GoldenEye 007 offiziell auf der Nintendo Switch und Xbox gespielt werden. Wer mit der Steuerung Probleme hat, kann die Steuerung manuell verbessern. Hier eine Anleitung den Titel auf moderne Art zu steuern.

GoldenEye 007 ist wieder da!

Während wir immer noch nicht glauben können, dass GoldenEye 007 tatsächlich auf modernen Konsolen spielbar ist (jahrelang haben wir nur von Gerüchten berichten können), ist unsere kleinste Sorge die Steuerung. Da wir aber nicht möchten, dass der Spaß am Spielen davon getrübt werden könnte folgt ein Vorschlag um die Steuerung etwas moderner zu gestalten.

WERBUNG

GoldenEye 007 war schon immer einen Schritt voraus

Dualstick-Steuerung gab es schon in GoldenEye 007! Zwar waren es erst spätere Shooter, wie Alien: Ressurection oder Halo: Combat Evolved, welche die Verwendung der beiden Dualsticks als Standard für moderne Shooter auf Konsolen etabliert haben. Trotzdem war Goldeneye 007 einer der ersten Titel, bei welchem die moderne Dualstick-Steuerung bereits möglich gewesen war. Dabei mussten allerdings zwei Nintendo 64 Controller in beiden Händen verwendet werden. Leider konnte dies aufgrund von Fehlen der Steckmöglichkeiten nicht im Multiplayer-Modus umgesetzt werden. Auf der Nintendo Switch ist dies nun endlich möglich! Der Reddit-User Cuesport77 eine Möglichkeit gefunden GoldenEye 007 so zu steuern.

Die Anleitung

In einem beliebigen Level im Pausenmenü zum Kontrollschema 1.2 Solitaire wechseln. Nun auf den Homebutton des Controllers drücken und im Controllereinstellungen ein Profil anlegen um die Tasten zu tauschen. Darin müssen zuerst die beiden Analogsticks und die ZL und ZR Buttons getauscht werden. Anschließend den L Button zum ZL Button wechseln. So kann nun mit dem linken Analogstick in acht Richtungen gegangen werden, während mit dem ZL Button gezielt werden kann. Wer mag, könnte dann noch den L Button auch als B Button und R Button als A Button wechseln, sodass mit dem L Button die Waffen gewechselt und dem R Button Gegenstände verwendet werden können.

Hier noch einmal Schritt für Schritt:

Eine Mission ausgewählen.

Sobald man einen Level gestartet hat, ist es Zeit auf die Omega-Uhr zu schauen (Kenner wissen was damit gemeint ist – für alle neuen Agenten bedeutet dies ins Pausenmenü zu wechseln).

Im Pausenmenü in den Steuerungsmöglichkeiten von 1.1 Honey auf 1.2 Solitaire wechseln.

auf wechseln. In den Einstellungen noch die Look Up/Down Einstellung auf Upright wechseln.

Einstellung auf wechseln. Nun auf den Homebutton klicken um in das Hauptmenü der Konsole zu gelangen.

klicken um in das Hauptmenü der Konsole zu gelangen. In den Controllereinstellungen der Konsole ein Profil anlegen.

anlegen. Linker Analogstick als rechter Analogstick definieren.

als definieren. Rechter Analogstick als linker Analogstick definieren.

als definieren. ZR Button zu ZL Button wechseln – um mit ZR schießen oder schlagen zu können.

zu wechseln – um mit schießen oder schlagen zu können. L Button zu ZL Button wechseln – um mit ZL zielen zu können.

zu wechseln – um mit zielen zu können. Optional: den B Button zum L Button wechseln – so können Gegenstände und Schalter mit L verwendet oder aktiviert werden (ansonsten geschieht dies mit dem B-Button ).

zum wechseln – so können Gegenstände und Schalter mit verwendet oder aktiviert werden (ansonsten geschieht dies mit dem ). Optional: den A Button zum R Button wechseln – so kann mit R zwischen Waffen gewechselt werden.

Achtung ab jetzt kann das Menü nur noch mit dem rechten Analogstick gesteuert werden. Sollte man die optionalen Schritte die A und B Buttons zu tauschen auch gemacht haben, sind ab jetzt hierfür die L und R Tasten zu verwenden.

Et voilà! Nun kann GoldenEye 007 wie ein moderner Ego-Shooter gesteuert werden. Allerdings kann so nur in 8 Richtungen gegangen werden, da der Analogstick hier die berühmten C-Buttons des Nintendo 64 Controllers ersetzt. Die Sensibilität der Sticks ist sehr unterschiedlich und mag sich anfangs ungewohnt anfühlen. Auch das Wechseln von horizontal und vertikal beim Zielen ist eine Einstellung woran sich die Gamer-Geister scheiden. Überhaupt ist die Steuerung mit zwei Dualsticks nicht für jeden Spieler. Am besten findet jedes selber heraus auf welche Art GoldenEye 007 am besten zu steuern ist.

Noch zwei Pro-Tipps

Wenn man die Waffenwechseln und gleichzeitig Feuer drückt, geht die Auswahl der Waffen in die umgekehrte Richtung.

Waffenwechseln und Aktivieren lässt die Remote Minen explodieren.

Zum Zeitpunkt vom Schreiben der Anleitung, konnte dies von uns noch nicht getestet werden. Aber es ist (bis jetzt) die einzige Möglichkeit GoldenEye 007 auf moderne Art und Weise zu steuern. Wenn wir Glück haben bekommen wir womöglich noch ein Update.

Quelle: reddit.com via Cuesport77