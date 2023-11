Nintendo Switch Online: Warum man bisher kein GoldenEye 007 in Japan spielen durfte

Nachdem Jet Force Gemini für die Nintendo Switch Online Bibliothek angekündigt worden ist, wird es eine Veränderung für die japanischen Spieler geben. Bisher durfte kein Titel ab 18 Jahren bei Nintendo Switch Online in Japan verfügbar sein. Dieses Problem wird in ein paar Tagen mit einer eigenen App gelöst werden.

Warum durften die Japaner bisher kein GoldenEye 007 auf der Nintendo Switch spielen?

Bisher konnten die japanischen Spieler nicht in den Genuss von GoldenEye 007 kommen. Das liegt daran, dass Videospiele, welche in Japan für ab 18 Jahre eingestuft worden und darauf hin mit einem “Z” gekennzeichnet werden, nicht für jüngere Spieler zugänglich sein dürfen. Bei uns sind die Regeln mit der Software nicht so streng, deshalb wurde GoldenEye 007 bereits im Januar 2023 Westen veröffentlicht. Das Kultspiel wurde aus diesem Grund in Japan leider zurückgehalten bis man eine Lösung findet.

Wie löst man das Problem?

Mit dem angekündigten Jet Force Gemini hat man nun einen zweiten Titel, mit der Kennzeichnung “Z”. Deshalb war es nun höchste Zeit für eine Lösung. Diese wird so aussehen, dass Nintendo in Japan die zwei Spiele mittels einer eigenen 18+ App diese beiden Titel für erwachsene Spieler zugänglich machen wird. Der Trailer gibt uns Einblick darüber.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann wird die App verfügbar sein?

Die App soll am 30. November 2023 in Japan verfügbar sein. Mit dem Download der App werden die Japaner sowohl GoldenEye 007 und Jet Force Gemini gleichzeitig erhalten. Endlich werden sich auch die Japaner zu den Online Multiplayer Duellen gesellen.

Noch kein Trailer für Jet Force Gemini

Jet Force Gemini ist der dritte Nintendo 64 Titel von Rare nach Banjo Kazooie und Goldeneye 007, welcher überraschenderweise auf einer Nintendo Konsole zurückkehren wird. Interessanterweise ist dieses Mal nicht wie üblich ein Trailer mit der Ankündigung erfolgt, sondern nur eine offizielle Meldung via X/Twitter. Der Titel wird im Laufe des Dezembers bei uns auf Nintendo Switch Online+ erscheinen.

Quelle: youtube.com via NintendoJP