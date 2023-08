Nintendo Switch Online Update: Was ändert sich für 007 GoldenEye?

Die Switch-Portierung von GoldenEye 007 hat aufgrund eines Updates des Nintendo Switch Online Dienstes einige Updates für das Spiel selbst erhalten. GoldenEye 007, die meist geforderte Portierung, galt als eine der schwächeren N64-Portierungen auf dieser Plattform, und es ist unklar, ob dieses Update daran etwas ändern wird.

GoldenEye 007 war einer der größten Erfolge auf dem Nintendo 64, als es ursprünglich 1997 auf diesem System veröffentlicht wurde, und wurde als eines der besten Videospiele, die je gemacht wurden, gefeiert. Es diente als Vorreiter für Ego-Shooter auf Konsolen, und viele sagen, dass es auch 26 Jahre später immer noch bemerkenswert gut ist.

Zuletzt wurde GoldenEye 007 auf Xbox Game Pass und Nintendo Switch Online portiert, wobei die letztere Version als keine perfekte Übersetzung des Originals angesehen wurde.

Insbesondere diese Version wurde für verschiedene Textur- und Tonprobleme kritisiert, obwohl einige davon im neuesten Update behoben wurden. Wie von Graslu00 berichtet, einem Content Creator, der sich hauptsächlich auf GoldenEye konzentriert, hat sich die Texturierung im Bereich “Dam” von 007 sowie im “Bunker” verbessert.

Die Tonqualität ist jedoch nach wie vor schlecht, möglicherweise sogar schlechter als zuvor, und es gab mehrere schlechte Texturen, die auch nach dem Update unverändert blieben. Die Höhlen laufen immer noch mit 15 Bildern pro Sekunde und es gibt keine Controller-Unterstützung außer dem speziellen N64-Controller der Switch.

Ebenso waren viele der Meinung, dass diese Verbesserungen enttäuschend waren. Graslu00 ging davon aus, dass diese Texturverbesserungen nur eine Nebenwirkung eines umfassenderen Patches waren, der mit der NSO-Neuveröffentlichung von Pokémon Stadium 2 kam.

The latest addition of N64 games to Switch Online brought some changes to GoldenEye!

– Texture tiling on Dam fixed

– Dark textures on Bunker fixed

– The audio quality is… worse?

– Smoke is still broken on some maps

– Caverns still running at a locked 15FPS

– + on Next Tweet… https://t.co/5zdRFqwOxn pic.twitter.com/hsIa66DxoL

— Graslu00 (@Graslu00) August 8, 2023