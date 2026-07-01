Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach dem riesigen Erfolg von Baldur’s Gate 3 wünschen sich viele Fans eine Fortsetzung. Doch ein Baldur’s Gate 4 ist bislang nicht offiziell angekündigt – und genau darin liegt das Problem. Während Larian Studios bereits bestätigt hat, nicht an einem Nachfolger zu arbeiten, scheint auch die Suche nach einem neuen Entwickler schwieriger zu sein als gedacht.

Für Hasbro, dem Rechteinhaber von Dungeons & Dragons und Baldur’s Gate, gibt es derzeit offenbar kein Studio, das sich an die Entwicklung eines vierten Teils wagen möchte. Laut einem Bericht von PC Gamer hat auch James Ohlen Co-Lead-Designer von Baldur’s Gate 2 kein Interesse. Der Grund liegt vor allem in den enorm hohen Erwartungen, die Baldur’s Gate 3 hinterlassen hat.

Erfolg von Baldur’s Gate 3 setzt Messlatte hoch

Mit zahlreichen Auszeichnungen und Millionen verkauften Exemplaren zählt Baldur’s Gate 3 zu den erfolgreichsten Rollenspielen aller Zeiten. Entsprechend groß wäre der Druck auf jedes Studio, das einen Nachfolger entwickeln würde.

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Genau das scheint viele Entwickler abzuschrecken. Wer die Reihe übernimmt, müsste sich zwangsläufig mit einem Spiel messen lassen, das für viele Fans als Genre-Meilenstein gilt. Dieses Risiko möchte offenbar bislang niemand eingehen.

Hasbro erklärte, dass man weiterhin Interesse daran habe, die Marke fortzuführen. Gleichzeitig wolle man nichts überstürzen und nur dann ein neues Spiel ankündigen, wenn der passende Entwicklungspartner gefunden sei.

Ein viertes Baldur’s Gate ist noch nicht bestätigt

Wichtig ist deshalb: Baldur’s Gate 4 befindet sich derzeit nicht offiziell in Entwicklung. Es gibt weder eine Ankündigung noch ein bestätigtes Studio. Die Aussagen von Hasbro zeigen lediglich, dass das Unternehmen die Reihe grundsätzlich fortsetzen möchte, die Suche nach einem geeigneten Entwickler bislang aber schwierig verläuft.

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Für Fans bedeutet das vor allem eines: Geduld. Die Chancen auf einen Nachfolger sind zwar weiterhin vorhanden, konkrete Neuigkeiten dürften jedoch noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Bis dahin bleibt Baldur’s Gate 3 der aktuellste Teil der Reihe – und gleichzeitig die Messlatte, an der sich jeder mögliche Nachfolger messen lassen muss. Genau das könnte der Grund sein, weshalb bislang offenbar kein Studio bereit ist, die Verantwortung für Baldur’s Gate 4 zu übernehmen.

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