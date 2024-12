Baldur’s Gate 3 – Patch 8: Cross-Play, neue Subklassen und Foto-Modus

Auch wenn es keinen Story-DLC oder gar eine Fortsetzung in Form eines Baldur’s Gate 4 so schnell von Larian Studios geben wird, so verspricht Patch 8 für Baldur’s Gate 3 ein gigantisches Update für 2025 zu werden. Die Entwickler haben verraten, was dieser Patch versprechen wird: Cross-Play, 12 brandneue Subklassen und einen beeindruckenden Foto-Modus.

Dieser Patch verspricht nicht nur neue Inhalte, sondern auch eine völlig neue Dimension des Rollenspiels.

Cross-Play: Endlich vereint, egal auf welcher Plattform

Hast du Freunde, die auf einer anderen Plattform spielen? Kein Problem mehr! Mit dem neuen Cross-Play-Feature kannst du dich plattformübergreifend in Multiplayer-Abenteuer stürzen. Egal, ob du auf der PlayStation 5 (PS5), dem PC, der Xbox oder Mac spielst – Plattformgrenzen gehören ab Patch 8 der Vergangenheit an.

Über das Larian Network kannst du ganz einfach Freunde zu deiner Lobby einladen und nahtlos zusammen spielen. Dank plattformübergreifendem Fortschritt bleibt dein Spielstand dabei immer erhalten – egal, wo du weitermachst.

12 neue Subklassen: Deine Charaktere, deine Regeln

Die spannendste Neuerung von Patch 8? Die Einführung von 12 brandneuen Subklassen, eine für jede Klasse im Spiel. Hier ist, was dich erwartet:

Barde: College of Glamour

Diese Barden bezaubern ihre Gegner und stärken ihre Verbündeten. Mit der Fähigkeit Mantle of Inspiration verleihst du temporäre Trefferpunkte und kannst Gegner charmieren. Kombiniere das mit Mantle of Majesty, um Feinde zu kontrollieren und ihre Aktionen zu beeinflussen.

Barbar: Path of Giants

Verwandle dich in einen kolossalen Kämpfer mit erhöhter Stärke und Größe. Deine Giant’s Rage lässt dich Gegner mit Wucht werfen und erhöht deine Traglast, sodass du mehr Beute mitnehmen kannst.

Kleriker: Death Domain

Setze auf dunkle Magie mit nekrotischen Schadenszaubern und explodierenden Leichen. Mit Cantrips wie Toll the Dead kannst du Gegner auf furchterregende Weise schädigen.

Druide: Circle of Stars

Ziehe Kraft aus den Sternbildern. Wähle zwischen Archer, Chalice oder Dragon, um Fähigkeiten wie Heilung, zusätzlichen Schaden oder verbesserte Konstitutionswürfe zu nutzen.

Paladin: Oath of the Crown

Ein Hüter des Gesetzes. Hilf deinen Verbündeten mit Divine Allegiance, indem du ihren Schaden auf dich nimmst, und störe Gegner mit gezielten Taunts.

Kämpfer: Arcane Archer

Meistere die Verbindung von Magie und Bogenschießen. Setze mächtige magische Pfeile ein, um Gegner aus dem Kampf zu entfernen oder sie mit psychischem Schaden zu blenden.

Mönch: Drunken Master

Nutze Alkohol als taktische Ressource! Konsumiere Getränke, um Ki-Punkte wiederherzustellen, und setze Fähigkeiten wie Intoxicating Strike ein, um betrunkenen Gegnern zuzusetzen.

Waldläufer: Swarmkeeper

Rufe Schwärme von Kreaturen zur Unterstützung. Wähle zwischen Quallen für Blitzschaden, Motten für psychischen Schaden oder Bienen, die Gegner zurückstoßen können.

Schurke: Swashbuckler

Ein charismatischer Pirat mit cleveren Tricks. Blende Feinde mit Sand, entwaffne sie oder verhindere, dass sie Gelegenheitsangriffe gegen dich ausführen.

Zauberer: Shadow Magic

Ein Meister der Dunkelheit. Teleportiere dich zwischen Schatten und beschwöre den Hound of Ill Omen, der deine Gegner jagt und ihnen das Fürchten lehrt.

Hexenmeister: Hexblade

Schließe einen Pakt mit einer mystischen Klinge aus der Schattenwelt. Verfluche Feinde, erhebe ihre Seelen als Diener und heile dich, während du sie in die Knie zwingst.

Magier: Bladesinger

Kombiniere Schwertkunst und Zauberei. Mit Bladesong erhältst du Geschwindigkeit und Fokus, während neue Animationen deinen Kampfstil hervorheben.

Foto-Modus für Baldur’s Gate 3 – Patch 8: Deine Abenteuer im besten Licht

Mit dem neuen Foto-Modus kannst du die besten Momente in Baldur’s Gate 3 festhalten. Wähle Kameraeinstellungen wie Winkel, Schärfe und Tiefenunschärfe, füge Filter hinzu oder verziere deine Bilder mit Stickern und Rahmen. Egal, ob du epische Schlachten, lustige Szenen oder emotionale Momente einfangen willst – der Foto-Modus gibt dir die Freiheit dazu.

Dieser Patch ist mehr als nur ein Update. Er erweitert Baldur’s Gate 3 um tiefgreifende Gameplay-Optionen und bringt die Community näher zusammen. Mit Cross-Play kannst du endlich mit all deinen Freunden spielen, während die neuen Subklassen für endlose Rollenspiel-Möglichkeiten sorgen. Und dank des Foto-Modus kannst du deine Abenteuer in Faerûn für immer festhalten.

Baldur’s Gate 3 erschien bisher für Windows PC, Mac, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S.